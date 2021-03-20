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10:05 (мск), источник: Sport24

Россиянин Голышев подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона

«Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте объявили о подписании контракта с нападающим Анатолием Голышевым.

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Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2020/21 и носит двусторонний характер.

В нынешнем сезоне КХЛ он провел 53 матча за «Автомобилист», где набрал 27 (12+15) очков. Всего за «Автомобилист» нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером клуба за всю историю выступления команды в КХЛ.

На международной арене Голышев помог России выиграть серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2015 года в Торонто.

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