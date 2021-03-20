Россиянин Голышев подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона

В нынешнем сезоне КХЛ он провел 53 матча за «Автомобилист», где набрал 27 (12+15) очков. Всего за «Автомобилист» нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером клуба за всю историю выступления команды в КХЛ.