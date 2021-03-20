Овечкин — Панарин — 2:1. Два гола Ови в безнадежном матче принесли волевую победу «Вашингтону»
Александр Великий забивает 5 матчей подряд.
Александр Великий забивает 5 матчей подряд.
«Рейнджерс» приехали в гости к «Кэпиталс» и хорошо действовали против принципиального соперника на протяжении большей части игры. Ньюйоркцы были в шаге от третьей победы в очном противостоянии текущего сезона, но Александр Овечкин не позволил этому случиться. Капитан «Вашингтона» нанес всего два броска за матч, и они оказались точными.
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Счет в матче открыли в гости. Артемий Панарин прекрасно смотрится после своего возвращения в состав. Сегодня он отметился голом в третьей игре подряд. Ньюйоркцы здорово разыграли большинство, а российский форвард в привычном для себя стиле приложился к шайбе. Витек Ванечек не сумел справиться с мощным броском россиянина.
«Вашингтон» на протяжении большей части матча смотрелся неубедительно. Команда мало бросала и без особого энтузиазма бежала вперед. Сложилось впечатление, что хозяева своими действиями хотели усыпить молодого соперника. «Рейнджерс» вдвое перебросали «Кэпиталс», но команда Питера Лавиолетта — лучшая в лиге на данный момент по проценту реализации бросков. Главное ведь качество, а не количество. Сегодня этот алгоритм в очередной раз сработал. За семь минут до окончания третьего периода Александр Овечкин восстановил равновесие, а Евгений Кузнецов отметился десятой результативной передачей в сезоне.
В эпизоде с голом очень обидно должно быть защитнику «Рейнджерс» Райану Линдгрену. Американец весь матч не боялся идти в борьбу против Овечкина, но заблокировать результативный бросок капитана «Вашингтона» в нужный момент не смог. Однако бесстрашие Линдгрена хорошо характеризует эпизод второго периода, где он жестко встретил российского форварда. Возможно, именно это и разозлило Овечкина, который оставил месть на заключительную двадцатиминутку.
За три с половиной минуты до финальной сирены Александр, как под копирку забил второй гол. Вероятно, сегодня ему стало скучно в своем привычном «офисе» и он решил перебраться поближе к вратарской зоне. Вновь в той же позиции оказался и Линдгрен, для которого вечер закончился худшим сценарием.
У «Рейнджерс» еще было время спасти матч. За 45 секунд до сирены площадку покинул Александр Георгиев, но даже в таком формате ньюйоркцы не смогли организовать необходимое давление на ворота соперника.
Лучшим игроком матча был признан Овечкин, который отметился 115-м победным голом в своей карьере. Это четвертый показатель в истории лиги. Больше только у Фила Эспозито (118), Горди Хоу (121) и Яромира Ягра (135). Кроме того, российский форвард провел 147-й матч в своей карьере с минимум двумя заброшенными шайбами за игру. По этому показателю Овечкин делит четвертую строчку с Горди Хоу.
В последних пяти матчах на счету капитана Вашингтона шесть голов. Всего в НХЛ — 720. До Марселя Дионна в списке лучших снайперов лиги теперь 11 шайб. Ну, а там уже можно начинать и погоню за Бреттом Халлом, который расположился на четвертом месте.