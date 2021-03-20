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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более заброшенными шайбами.

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Источник: AP 2020

35-летний россиянин отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:1). Эта встреча стала для форварда 147-й в НХЛ с двумя или более голами. Он сравнялся по этому показателю с Горди Хоу и вышел на четвертое место в истории лиги.

Лидером по количеству матчей в НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами является Уэйн Гретцки (189).

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