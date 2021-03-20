Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более заброшенными шайбами.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более заброшенными шайбами.
35-летний россиянин отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:1). Эта встреча стала для форварда 147-й в НХЛ с двумя или более голами. Он сравнялся по этому показателю с Горди Хоу и вышел на четвертое место в истории лиги.
Лидером по количеству матчей в НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами является Уэйн Гретцки (189).