Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами

35-летний россиянин отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:1). Эта встреча стала для форварда 147-й в НХЛ с двумя или более голами. Он сравнялся по этому показателю с Горди Хоу и вышел на четвертое место в истории лиги.