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11:02 (мск), источник: Sport24

Русская звезда прервала черную полосу американского клуба! Тарасенко принес «Сент-Луису» первую победу за 6 матчей

«Сент-Луис» одержал первую победу после возвращения своего лидера.

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Источник: AP 2020

«Вова — один из главных игроков нашей команды, один из лидеров. За последние три года он перенес три операции на одном плече, для него это было тяжелым периодом. Но несмотря на это, он каждый день приходил на арену позитивным, работал усердно над плечом. Огромный плюс, что он вернулся сейчас, когда команда очень нуждается в свежих игроках», — сказал в недавнем интервью Sport24 партнер Владимира Иван Барбашев.

Действительно, возвращения своей главной звезды ждал весь Сент-Луис.

При этом никто не ожидал от Владимира Тарасенко сиюминутных подвигов: на первых порах болельщикам было бы достаточно лишь возможности наблюдать за своим любимцем на льду и осозновать то, что все его проблемы со здоровьем далеко позади.

Тем не менее, находилось немало людей, которые связывали с Тарасенко большие надежды и верили, что он сразу начнет реально помогать «Блюз».

В итоге камбэк русского нападающего совпал с серией поражений команды Берюбе: перед встречей с «Сан-Хосе», состоявшейся ранним утром субботы по московскому времени, «Сент-Луис» на протяжении последних двух недель не выиграл ни разу после возвращения Русского Танка.

При этом прямую вину Тарасенко в этих результатах найти трудно: в пяти встречах он набрал 4 (1+3) результативных балла и в целом смотрелся очень неплохо, лишь изредка допуская локальные провалы в своей игре, которые свойственны для столь долгого перерыва. Символично, что прервать серию неудач своей команды удалось именно воспитаннику новосибирской «Сибири».

Первая половина встречи между командами Берюбе и Бугнера прошла вхолостую: на табло горели нули. Только за 5 минут до конца второго периода «Шаркс» организовали контратаку, точку в которой поставил Райан Донато, прямым броском попавший в ближний угол ворот Биннингтона.

По такой игре даже преимущество всего в одну шайбу казалось весьма ощутимым, но в заключительном отрезке матча гостям все-таки удалось отыграться и перевести встречу в овертайм: Клиффорд выехал из-за ворот и нанес бросок в направлении ворот, но шайба угодила в Тайлера Бозака, от колена которого снаряд оказался в воротах Мартина Джонса.

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В овертайме победителя выявить не удалось, поэтому командам пришлось прибегнуть к процедуре штрафных бросков. И именно буллит Владимира Тарасенко, который с помощью обманного движения переиграл голкипера соперника, стал победным в этом матче.

«Приятно забивать после долгого перерыва. Лучше забивать в победных матчах, поэтому я не хочу слишком много говорить об этом голе. Когда вы забиваете, а команда побеждает — это другие эмоции», — сказал Тарасенко после матча с «Вегасом», который его команда проиграла.

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Теперь Русский Танк наконец-то может испытать те самые чувства, которых ему так не хватало после возвращения.

Сан-Хосе Шаркс
1:2Б
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Сент-Луис Блюз
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