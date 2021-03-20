Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) 35-летний россиянин забросил обе шайбы своей команды. Овечкин отличился в пятом матче подряд и имеет на своем счету в текущем сезоне 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах. Капитан «Вашингтона» забросил 720 шайб в 1 178 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ.