Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 20 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 20 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) 35-летний россиянин забросил обе шайбы своей команды. Овечкин отличился в пятом матче подряд и имеет на своем счету в текущем сезоне 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах. Капитан «Вашингтона» забросил 720 шайб в 1 178 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ.
Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, который отметился дублем в гостевом матче против «Лос-Анджелеса» (4:2).
Третьей звездой дня признан форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который забросил победную шайбу в овертайме гостевого матча с «Калгари» (3:2 ОТ).