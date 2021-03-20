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11:09 (мск), источник: ТАСС

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 20 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) 35-летний россиянин забросил обе шайбы своей команды. Овечкин отличился в пятом матче подряд и имеет на своем счету в текущем сезоне 25 очков (14 голов + 11 передач) в 26 встречах. Капитан «Вашингтона» забросил 720 шайб в 1 178 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ.

Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, который отметился дублем в гостевом матче против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Третьей звездой дня признан форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который забросил победную шайбу в овертайме гостевого матча с «Калгари» (3:2 ОТ).

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