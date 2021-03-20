Салливан сообщил, что Малкин выбыл на несколько недель
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что российский нападающий Евгений Малкин выбыл на несколько недель, сообщает официальный сайт НХЛ.
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что российский нападающий Евгений Малкин выбыл на несколько недель, сообщает официальный сайт НХЛ.
Салливан отметил, что нападающий команды должен вернуться в состав до конца регулярного чемпионата.
В четверг, 18 марта, Евгений Малкин был помещён в список травмированных
До матча против «медведей» Евгений набрал 12 (4+8) очков в восьми играх. В понедельник в поединке против «Бостона» он забросил шайбу, отдал передачу и помог «пингвинам» победить со счётом 4:1, набрав своё 1100-е очко в НХЛ (424+676).
В данный момент Малкин является третьим по счёту бомбардиром «пингвинов». Впереди только капитан «Пингвинз» Сидни Кросби и Джейк Гюнтцель.