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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Салливан сообщил, что Малкин выбыл на несколько недель

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что российский нападающий Евгений Малкин выбыл на несколько недель, сообщает официальный сайт НХЛ.

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Источник: AP 2020

Салливан отметил, что нападающий команды должен вернуться в состав до конца регулярного чемпионата.

В четверг, 18 марта, Евгений Малкин был помещён в список травмированных из-за травмы нижней части тела. Нападающий получил повреждение в матче против «Бостон Брюинз», который прошёл во вторник и закончился поражением «пингвинов» со счётом 1:2.

До матча против «медведей» Евгений набрал 12 (4+8) очков в восьми играх. В понедельник в поединке против «Бостона» он забросил шайбу, отдал передачу и помог «пингвинам» победить со счётом 4:1, набрав своё 1100-е очко в НХЛ (424+676).

В данный момент Малкин является третьим по счёту бомбардиром «пингвинов». Впереди только капитан «Пингвинз» Сидни Кросби и Джейк Гюнтцель.

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