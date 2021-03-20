Овечкин приблизился к Гретцки по очередному показателю

35-летний Овечкин в 147-й раз в карьере сумел забросить больше одной шайбы за матч. Таким образом, он стал четвертым в истории НХЛ по данному показателю и сравнялся с канадской звездой Горди Хоу. Овечкин приблизился к Уэйну Гретцки, который удерживает первое место в данном рейтинге.

На его счету 189 матчей, где он сумел забросить больше одной шайбы. На втором месте Брэтт Холл (158 матчей), а на третьем Марио Лемье (154 матча).

Также Овечкин занимает шестое место в рейтинге главных снайперов НХЛ за всю историю. В нем первенствует Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году он завоевал с клубом Кубок Стэнли.