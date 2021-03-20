«Не будите его!» Овечкина сотрясли силовым приёмом, он даже сел смотреть повтор

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«Когда я тренировал другие команды, всё время говорил — не бейте Овечкина. Не будите его, лучше не будите», — сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро, который сейчас работает аналитиком на телевидении. В матче с «Рейнджерс» Александр наглядно продемонстрировал, что случается, если его «разбудить».

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Акт первый. Второй период, «Рейнджерс» ведут со счётом 1:0 благодаря голу Артемия Панарина, всё складывается для них хорошо, Овечкин, который ещё ни разу не заставил Георгиева вступить в игру, набирает скорость и мчится по прямой к чужим воротам. Защитник Райан Линдгрен сбивает его с ног мощным силовым, от которого у Овечкина даже ломается клюшка.



Камера выхватила сидящего на скамейке Овечкина с планшетом в руках. Вряд ли в такие минуты, только после смены, со сбитым дыханием, Александр изучал тактические построения. Скорее всего, его заинтересовал повтор силового приёма, и он смотрел, чисто или нет Линдгрен сбил его с ног. Приём был проведён по всем правилам — точно в грудь, локоть прижат к корпусу. Но механизм пробуждения Овечкина был запущен.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wxvSzegdYEw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Акт второй. Концовка третьего периода, «Рейнджерс» всё ещё ведут 1:0. Город засыпает, просыпается Овечкин, в точности как подметил Будро. За каких-то три с небольшим минуты капитан «столичных» исправит абсолютно все упущения — бросит по воротам (дважды), сделает дубль, выведет свою команду вперёд, что в итоге принесёт ей победу.

И сделал всё это Овечкин, когда на льду был тот самый Линдгрен. Даже больше, обе свои шайбы Александр забил с пятачка, в непосредственной близости от защитника.

Официальный сайт НХЛ

После игры Овечкин похвалил Линдгрена за хороший силовой: «Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идёт на меня. Ну да, нанёс удар, я упал. Отличный хит. Что тут ещё скажешь? Всякое бывает». А фанаты «Вашингтона» наверняка в мыслях похвалили его за оказанную услугу по побудке Овечкина.