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01:33 (мск), источник: ТАСС

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ

ТАСС, 21 марта. «Колорадо» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Заброшенными шайбами отметились Кейл Макар (5-я минута), Габриэль Ландескуг (12), Микко Рантанен (21), Тайсон Джост (22), Девон Тэйвз (39) и Валерий Ничушкин (45). Для российского нападающего эта шайба стала шестой в текущем сезоне.

Команды провели второй матч за два дня, в предыдущей игре «Колорадо» также оказался сильнее — 5:1. В турнирной таблице Западного дивизиона «Колорадо» занимает второе место, набрав в 29 матчах 40 очков, «Миннесота» с 37 очками после 29 игр идет третьей.

В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Аризоной», «Миннесота» примет «Анахайм». Обе встречи пройдут 23 марта.

В других матчах игрового дня «Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси» — 3:1, а «Флорида» дома оказалась сильнее «Нэшвилла» — 2:0.

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Колорадо Эвеланш
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