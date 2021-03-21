Капризов пережил позор в Америке. Его команда проиграла 0:6, а русский новичок заработал «-4»

Двумя днями ранее команда Капризова по всем статьям уступила «Эвеланш», поэтому повторную встречу все ждали с большим нетерпением: было крайне интересно понаблюдать за тем, какие выводы сделала «Миннесота» и каким способом тренерский штаб команды решил нейтрализовать лучшую тройку лиги в лице Маккиннона, Рантанена и Ландескуга.

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Но, вопреки всем ожиданиям, встреча субботним вечером по московскому времени стала лишь реинкарнацией прошлого матча: доминирование команды Джареда Беднара вновь было безраздельным и находило свое отражение на табло. Даже несмотря на активное начало в исполнении Кирилла Капризова, который в первой же смене полетел к воротам соперника и уже на 20 секунде попал в штангу ворот Грубауэра, «Колорадо» сумел захватить инициативу и не позволял сопернику создать ни единого опасного момента около своих ворот.

«Миннесота» имела серьезные проблемы с выходом из зоны, чем и пользовались хоккеисты «Эвеланш», у которых было шикарное движение и взаимопонимание в атаке: именно эти два фактора позволяли хозяевам организовывать затяжные позиционные атаки.

«Лавины» предстали монолитной конструкцией, не имеющей ни единого выступа, благодаря которому можно было бы взобраться на ее вершину: команда Капризова никак не могла провести осмысленную атаку и создать настоящую опасность у ворот соперника. У «Колорадо», в свою очередь, не было в этом плане никаких проблем: Макар выстрелил с дальнего расстояния и впервые в матче заставил Кяхкенена вытаскивать шайбу из сетки своих ворот.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а к середине первого периода «Эвеланш» удвоили преимущество усилиями своего капитана: Ландеског прямым броском забросил девятую шайбу в этом сезоне и обеспечил Капризову отрицательный показатель полезности. К сожалению, в дальнейшем этот минус в графе полезности нашего форварда возрастал в арифметической прогрессии.

Официальный сайт НХЛ

Единственной тройкой «дикарей», сумевшей провести затяжную атаку в зоне нападения, стало сочетание главного претендента на «Колдер Трофи»: Капризов и компания неплохо комбинировали, но так и не сумели распечатать ворота Грубауэра. Все надежды болельщиков «Уайлд» были обращены к предстоящему перерыву: тренерский штаб команды должен был внести необходимые коррективы, позволявшие изменить ход встречи. Однако второй период для «Миннесоты» начался катастрофически: в первые две минуты отличились Рантанен и Джост, сделавшие счет разгромным.

Официальный сайт НХЛ

Официальный сайт НХЛ

А что же Капризов? Коллективная игра у «Миннесоты» совершенно не клеилась, поэтому наш соотечественник пытался создать что-то с помощью индивидуальных действий, но оборона соперника без труда справлялась с лидером «Уайлд». При этом хоккеистам «Колорадо» удавалось не только сдерживать главную звезду соперника, но и стабильно забрасывать шайбы во время его нахождения на льду. Следующие две шайбы в исполнении Тэйвза и Ничушкина довели показатель полезности Капризова в этой встрече до неприличного («-4»). Стоит учесть, что ни в одной из этих пропущенных шайб нет вины Кирилла: во всех случаях он становился жертвой ошибок или недоработок своих партнеров.

Официальный сайт НХЛ

Капризов и вся «Миннесота» пережили позор против «Колорадо»: общий счет двух матчей — 1:11, а Кирилл не сумел набрать ни одного результативного балла. «Уайлд» угодили в небольшой кризис, благо следующий матч команда Дина Эвасона проведет против «Анахайма», который прописался на дне турнирной таблицы. Чем не повод прервать серию поражений и вернуть уверенность в своих силах?