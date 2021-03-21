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09:57 (мск), источник: Sport24

Загадочное исчезновение Овечкина. Что заставило русскую звезду оставить команду по ходу матча с «Рейнджерс»?

Версии две — травма или проблемы с коньками.

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Первый из двух спаренных матчей «Вашингтона» против «Рейнджерс» получился идеальным с точки зрения противостояния двух русских лидеров этих клубов. Артемий Панарин в пятничной игре открыл счет броском из «офиса Овечкина», а капитан «Вашингтона» ответил дублем, который и принес победу его команде. Собственно говоря, больше в той игре никто и не забивал. Сутки спустя два суперзвездных россиянина повторить яркое шоу не смогли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, Ови и Хлебушек нанесли 10 бросков в створ ворот, став одними из самых активных с этой точки зрения участниками встречи, но ничего дельного им из этих попыток извлечь не удалось. Артемий запомнился больше шикарной передачей через всю площадку, которая, впрочем, тоже не закончилась ничем результативным.

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А Овечкина после матча обсуждали исключительно с точки зрения его таинственного исчезновения. По ходу второго периода Ови отправился в раздевалку, напугав вашингтонских журналистов и фанатов. Основных версий две:

— У Александра возникла проблема с коньками.

— 8-й номер «Вашингтона» получил повреждение ноги, подтверждением чего стала процедура с мячиком, которую он провел на скамейке запасных после возвращения.

Как бы то ни было, в третьей двадцатиминутке Овечкин вернулся на лед, а значит с ним, скорее всего, не случилось ничего серьезного. Хотя это был определенно не его вечер, чего стоит только столкновение с Евгением Кузнецовым.

Пока Панарин и Овечкин отдыхали после яркого перформанса, одним из героев матча стал другой русский. В первом периоде Павел Бучневич отличился после удивительной передачи Адама Фокса.

А в концовке третьего поучаствовал результативным ассистом в шайбе, заброшенной Бреттом Хауденом в пустые ворота.

Между двумя этим голами уместился шикарный номер от Мики Зибанежада. В итоге «Рейнджерс» победили 3:1, прервав 7-матчевую победную серию «Вашингтона» и результативный отрезок Овечкина из 5 игр.

Официальный сайт НХЛ

Впрочем, первую строчку в дивизионе «столичным» удалось сохранить. Теперь осталось убедиться, что с Овечкиным не случилось ничего серьезного.

Артём Гаев

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