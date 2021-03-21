Русского вратаря называют лучшим в мире! Василевский остановил американскую звезду Кейна и повторил рекорд «Тампы»

Если вы взгляните на таблицу НХЛ, то увидите на первом месте «Тампу-Бэй». Лидерство «молний» как в дивизионе, так и в общем зачете, может натолкнуть на мысль, что команда Джона Купера совершенно безболезненно переносит потерю Никиты Кучерова. Русская суперзвезда уже не первый месяц восстанавливается после травмы, а фанаты о нем даже не вспоминают. Нет повода. Даже если взять результативность «Лайтнинг», то с 110 голами они уступают только «Эдмонтону», играющему в безумном канадском дивизионе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но были бы «молнии» так высоко, если бы не невероятный Андрей Василевский? Осматривая результаты «Тампы» беглым взглядом, мало кто смотрит даже на количество бросков по их воротам. Не говоря уже о сложности этих бросков. Матч против «Чикаго» — отличный повод подсветить значимость Василевского для его команды. «Блэкхоукс» пусть и не доминируют в лиге, как еще лет пять назад, но остаются остроатакующей командой с целым рядом интересных форвардов, способных доставить неудобства любому вратарю.

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На Василевском, ведь если так подумать, держится вся философия «Тампы». Как можно играть в комбинационный и атакующий хоккей? Только рискуя. В какой ситуации можно рисковать? Только полностью доверяя своему вратарю, зная, что если что — он выручит, прикроет, подстрахует. Именно это и сделал Андрей, когда разыгрывая большинство, Михаил Сергачев опрометчиво оставил шайбу в центральном круге. Слепая передача назад обернулась выходом Карла Содерберга один на один с Василевским, который наш вратарь спокойно проглотил.

Эта оказия случилась с «Тампой» при счете 1:0. А когда хозяева вели уже в две шайбы — «Чикаго» всерьез взялся за штурм ворот Василевского. Во время долгой позиционной атаки, когда подопечные Купера никак не могли вывести шайбу из своей зоны, наш вратарь совершил по меньшей мере три сейва. Всего за матч у него накопилось 30 спасений.

«Это была одна из тех встреч, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского. Подобные матчи будут в течение всего сезона, но нам нужно попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире, он снова показал это сегодня. Но не стоит полагаться на это слишком часто», — сказал после матча капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

За пять минут до конца матча «сухарь» все-таки уплывет из рук Василевского — его пробьет Алекс Дебринкат. Но перед этим, уже при счете 3:0, Андрей совершит очередной крутой сейв. Защитники «молний» в очередной раз зевнули и выпустили игрока «Чикаго» один на один со своим вратарем. На этот раз они не уследили за самим Патриком Кейном. Но даже такой мастер не смог раскачать Василевского и остался ни с чем. Все четыре броска Кейна в этом матче привели к спасениям голкипера «Лайтнинг».

После этого победная серия Василевского достигла 11 матчей. Он повторил клубный рекорд, который ранее безраздельно принадлежал Луи Доминге. Если же брать всю историю НХЛ, то наивысшее достижение — 14 побед подряд. Среди тех вратарей, кому удалось дотянуться до этой планки, есть россиянин — Сергей Бобровский. Для того, чтобы догнать соотечественника, Василевскому нужно будет уже завтра обыграть «Флориду» Бобровского, а затем дважды на выезде взять верх над «Далласом» Худобина. Разумеется, если Купер не даст отдохнуть своему первому номеру.

Официальный сайт НХЛ

А еще Василевский одержал 20 побед в сезоне за 24 матча. Быстрее столько выигрышей за историю лиги достигал всего один вратарь, да и то в конце 30-х годов прошлого века. Прямо сейчас Андрей — сильнейший голкипер лиги, и вряд ли у кого-то на это будут контраргументы. Даже если взять статистику, то Василевский лидирует сразу по двум показателям: победы и процент отраженных бросков. Если ему не помешают травмы, то второй «Везины» за карьеру точно будет не избежать.