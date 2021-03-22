«Даллас» по буллитам проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ. Худобин отразил 19 бросков
ТАСС, 22 марта. «Даллас» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4 (по буллитам) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 22 марта. «Даллас» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4 (по буллитам) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев отличились Ретт Гарднер (10-я минута), забросивший первую шайбу в карьере, Радек Факса (11) и Тай Делландреа (34). У гостей голы на счету Райана Джохансена (11), Филипа Форсберга (38) и Эли Толванена (55). Победный буллит на счету Калле Ярнкрока.
В составе «Далласа» второй матч подряд пропустил Александр Радулов. Врачи команды ранее сообщили, что
«Даллас» занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 28 матчах. «Нэшвилл» идет на шестой строчке, имея в активе 29 очков после 32 игр.
В другом матче игрового дня «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:3. За «Тампу» не играл вратарь Андрей Василевский, ему дали отдохнуть. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. В составе «Флориды» голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.
«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию «Вегаса», победив дома со счетом 3:1.