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10:13 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» по буллитам проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ. Худобин отразил 19 бросков

ТАСС, 22 марта. «Даллас» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4 (по буллитам) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе хозяев отличились Ретт Гарднер (10-я минута), забросивший первую шайбу в карьере, Радек Факса (11) и Тай Делландреа (34). У гостей голы на счету Райана Джохансена (11), Филипа Форсберга (38) и Эли Толванена (55). Победный буллит на счету Калле Ярнкрока.

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В составе «Далласа» второй матч подряд пропустил Александр Радулов. Врачи команды ранее сообщили, что из-за характера травмы нападающий будет вынужден периодически пропускать игры в течение сезона. Вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 19 сейвов. Нападающий Денис Гурьянов очков не набрал.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 28 матчах. «Нэшвилл» идет на шестой строчке, имея в активе 29 очков после 32 игр.

В другом матче игрового дня «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:3. За «Тампу» не играл вратарь Андрей Василевский, ему дали отдохнуть. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. В составе «Флориды» голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.

Официальный сайт НХЛ

«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию «Вегаса», победив дома со счетом 3:1.

Официальный сайт НХЛ
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