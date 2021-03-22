«Даллас» по буллитам проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ. Худобин отразил 19 бросков

В составе хозяев отличились Ретт Гарднер (10-я минута), забросивший первую шайбу в карьере, Радек Факса (11) и Тай Делландреа (34). У гостей голы на счету Райана Джохансена (11), Филипа Форсберга (38) и Эли Толванена (55). Победный буллит на счету Калле Ярнкрока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Далласа» второй матч подряд пропустил Александр Радулов. Врачи команды ранее сообщили, что из-за характера травмы нападающий будет вынужден периодически пропускать игры в течение сезона. Вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 19 сейвов. Нападающий Денис Гурьянов очков не набрал.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 28 матчах. «Нэшвилл» идет на шестой строчке, имея в активе 29 очков после 32 игр.

В другом матче игрового дня «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:3. За «Тампу» не играл вратарь Андрей Василевский, ему дали отдохнуть. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. В составе «Флориды» голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.

Официальный сайт НХЛ

«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию «Вегаса», победив дома со счетом 3:1.