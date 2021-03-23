Матч НХЛ «Монреаль» — «Эдмонтон» перенесли из-за коронавируса

Встреча должна была в Монреале в ночь на 23 марта. Сообщается, что перенос связан с включением двух хоккеистов команды хозяев в ковид-протокол.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

За «Монреаль» выступает российский защитник Александр Романов.

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