Матч НХЛ «Монреаль» — «Эдмонтон» перенесли из-за коронавируса
ТАСС, 23 марта. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» — «Эдмонтон» перенесен
ТАСС, 23 марта. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» — «Эдмонтон» перенесен
Встреча должна была в Монреале в ночь на 23 марта. Сообщается, что перенос связан с включением двух хоккеистов команды хозяев в
Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин
За «Монреаль» выступает российский защитник Александр Романов.
«Эдмонтон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 42 очка в 34 матчах. «Монреаль» находится на четвертом месте с 37 очками за 31 игру.