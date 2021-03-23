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09:00 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в матче НХЛ. Сорокин отразил 36 бросков

ТАСС, 23 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Оливер Уальстрем (45-я минута) и Энтони Бовилье (64). У проигравших единственную шайбу забросил Оскар Линдблом (33).

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков и стал первой звездой встречи. Россиянин одержал восьмую победу подряд в дебютном сезоне в НХЛ, что является рекордом «Айлендерс», также по этому показателю он вышел на 12-е место в истории лиги. Лидером является бывший вратарь «Монреаля» Джордж Хэйнсуорт, который в дебютном для себя сезоне-1926/27 выиграл 11 игр подряд. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями.

«Айлендерс» занимают первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 46 очков в 33 матчах. «Филадельфия» находится на пятой позиции с 34 очками за 30 игр.

Официальный сайт НХЛ

Следующий матч «Айлендерс» проведут 26 марта в гостях против «Бостона», «Филадельфия» 24 марта сыграет дома с «Нью-Джерси».

В других матчах игрового дня «Каролина» в гостях обыграла «Коламбус» (3:0), «Оттава» дома победила «Калгари» (2:1), защитник гостей Никита Нестеров отдал голевую передачу.

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