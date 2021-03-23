«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» в матче НХЛ. Сорокин отразил 36 бросков

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков и стал первой звездой встречи. Россиянин одержал восьмую победу подряд в дебютном сезоне в НХЛ, что является рекордом «Айлендерс», также по этому показателю он вышел на 12-е место в истории лиги. Лидером является бывший вратарь «Монреаля» Джордж Хэйнсуорт, который в дебютном для себя сезоне-1926/27 выиграл 11 игр подряд. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями.