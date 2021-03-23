Панарин покуражился над неудачниками из «Баффало». Оформил хет-трик из передач и разбудил молодого финского таланта

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Последнее место в лиге, 13 поражений подряд, мизерное количество заброшенных шайб, смена главного тренера. «Баффало» — безоговорочно главный неудачник нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги, матчи против него становятся для команд и отдельных хоккеистом отличной возможностью улучшить статистику. Воспользовались этим шансом и «Рейнджерс» вместе со своим лидером Артемием Панариным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра на льду «Мэдисон-сквер-гарден» началась с очередных неприятностей для «Сэйбрз» — форвард «Нью-Йорка» Жюльен Готье врезался в их голкипера Картера Хаттона, тот продолжить игру не смог, пришлось тренерскому штабу бросать в бой Дастину Токарски, не игравшего в лучшей лиге мира с октября 2016-го. Но трудности только сплотили гостей — в первом периоде они не пропустили, несмотря на двузначное отставание по броскам в створ, а во втором даже открыли счет, затолкав шайбу в ворота.

Тут-то и настало время включаться Панарину. Для начала Хлебушек выцарапал шайбу в чужой зоне, прокатился за воротами и нашел на пятаке Каапо Какко. Финн, к слову, не отличался ровно два месяца.

А спустя всего 3 минуты, когда «Рейнджерс» играли в большинстве, увидел примерно в той же точке Криса Крайдера и снова вложил классный пас в клюшку партнера.

Следом результативным ассистом отметился еще один русский форвард «синерубашечников» Павел Бучневич — именно в этот момент подумалось, что матч можно заканчивать. «Баффало» выглядел малоспособным на камбэк.

Только вот «клинки» смогли еще раз удивить: они отыгрались за 5 стартовых минут третьего периода, поставив соперника на грань позора. Проигрывать «Баффало» по нынешним временам — почти неприлично. Это понимали и сами «Рейнджерс», которые вскоре вернулись себе преимущество вторым голом Крайдера, а затем добили гостей ассистентским хет-триком Панарина и дублем Какко.

Артемий вполне мог бросать по пустым воротам и сам, но эгоизм этим вечером у него полностью отсутствовал. Кстати, три голевых паса за матч Хлебушек отдал во второй раз за сезон.

Официальный сайт НХЛ

«Баффало» продолжает обживаться на дне турнирной таблицы, «Рейнджерс» же побеждают в четвертый раз за последние шесть матчей и мечтают о плей-офф. Задача по попаданию туда — сложная, но решаемая. На данный момент отставание команды Панарина от заветной четверки измеряется 4 набранными и 6 потерянными очками.