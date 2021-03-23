Панарин покуражился над неудачниками из «Баффало». Оформил хет-трик из передач и разбудил молодого финского таланта
Какко забил первые голы за две месяца.
Какко забил первые голы за две месяца.
Последнее место в лиге, 13 поражений подряд, мизерное количество заброшенных шайб, смена главного тренера. «Баффало» — безоговорочно главный неудачник нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги, матчи против него становятся для команд и отдельных хоккеистом отличной возможностью улучшить статистику. Воспользовались этим шансом и «Рейнджерс» вместе со своим лидером Артемием Панариным.
Игра на льду «Мэдисон-сквер-гарден» началась с очередных неприятностей для «Сэйбрз» — форвард «Нью-Йорка» Жюльен Готье врезался в их голкипера Картера Хаттона, тот продолжить игру не смог, пришлось тренерскому штабу бросать в бой Дастину Токарски, не игравшего в лучшей лиге мира с октября 2016-го. Но трудности только сплотили гостей — в первом периоде они не пропустили, несмотря на двузначное отставание по броскам в створ, а во втором даже открыли счет, затолкав шайбу в ворота.
А спустя всего 3 минуты, когда «Рейнджерс» играли в большинстве, увидел примерно в той же точке Криса Крайдера и снова вложил классный пас в клюшку партнера.
Следом результативным ассистом отметился еще один русский форвард «синерубашечников» Павел Бучневич — именно в этот момент подумалось, что матч можно заканчивать. «Баффало» выглядел малоспособным на камбэк.
Только вот «клинки» смогли еще раз удивить: они отыгрались за 5 стартовых минут третьего периода, поставив соперника на грань позора. Проигрывать «Баффало» по нынешним временам — почти неприлично. Это понимали и сами «Рейнджерс», которые вскоре вернулись себе преимущество вторым голом Крайдера, а затем добили гостей ассистентским
«Баффало» продолжает обживаться на дне турнирной таблицы, «Рейнджерс» же побеждают в четвертый раз за последние шесть матчей и мечтают о
Артём Гаев