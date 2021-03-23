«Сент-Луис» уступил «Вегасу» в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу
ТАСС, 23 марта. «Вегас» обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 23 марта. «Вегас» обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джонатан Маршессо (9-я минута), Марк Стоун (42, 59), Киган Колесар (52), Уильям Карлссон (55). У проигравших единственную шайбу забросил Винс Данн (27).
Голевую передачу Данну отдал российский нападающий Владимир Тарасенко, который набрал пять очков (один гол + четыре передачи) в восьми матчах. Форвард в сентябре 2020 года перенес операцию на плече — третью за 2,5 года,
«Вегас» занимает первую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 45 очков в 30 матчах. «Сент-Луис» находится на четвертом месте с 37 очками за 32 игры.
Следующий матч «Вегас» проведет 26 марта на выезде против «Колорадо». «Сент-Луис» в тот же день сыграет в гостях с «Миннесотой».
В других матчах игрового дня «Миннесота» дома обыграла «Анахайм» (2:1), «Колорадо» на выезде победил «Аризону» (5:1), нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал две голевые передачи, «Виннипег» на чужой площадке переиграл «Ванкувер» (4:0).