«Сент-Луис» уступил «Вегасу» в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

В составе победителей отличились Джонатан Маршессо (9-я минута), Марк Стоун (42, 59), Киган Колесар (52), Уильям Карлссон (55). У проигравших единственную шайбу забросил Винс Данн (27).

Голевую передачу Данну отдал российский нападающий Владимир Тарасенко, который набрал пять очков (один гол + четыре передачи) в восьми матчах. Форвард в сентябре 2020 года перенес операцию на плече — третью за 2,5 года, из-за чего смог провести первую игру нынешнего сезона только 7 марта.

Официальный сайт НХЛ

«Вегас» занимает первую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 45 очков в 30 матчах. «Сент-Луис» находится на четвертом месте с 37 очками за 32 игры.

Следующий матч «Вегас» проведет 26 марта на выезде против «Колорадо». «Сент-Луис» в тот же день сыграет в гостях с «Миннесотой».

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