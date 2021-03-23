Передача Кныжова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (9-я минута) и Райан Донато (44). У проигравших отличился Мэтт Рой (38).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 30 матчах и отдал четыре голевые передачи.

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