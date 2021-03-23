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09:28 (мск), источник: ТАСС

Передача Кныжова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ТАСС, 23 марта. «Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (9-я минута) и Райан Донато (44). У проигравших отличился Мэтт Рой (38).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 30 матчах и отдал четыре голевые передачи.

Официальный сайт НХЛ

«Сан-Хосе» занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 28 очков после 30 игр. «Лос-Анджелес» идет на пятом месте с 32 очками в 31 игре. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 25 марта.

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Сан-Хосе Шаркс
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
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