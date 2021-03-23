Передача Кныжова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
ТАСС, 23 марта. «Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 23 марта. «Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (9-я минута) и Райан Донато (44). У проигравших отличился Мэтт Рой (38).
Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 30 матчах и отдал четыре голевые передачи.
«Сан-Хосе» занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 28 очков после 30 игр. «Лос-Анджелес» идет на пятом месте с 32 очками в 31 игре. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 25 марта.