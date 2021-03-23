«Это кража, за такое дают от 5 до 10 лет». Сорокин установил новый русский рекорд в НХЛ
Илья блестяще провёл игру с «Филадельфией» и стал первым российским
Илья блестяще провёл игру с «Филадельфией» и стал первым российским
Первый матч Ильи Сорокина в НХЛ был неожиданным — он был вынужден выйти в старте, когда на раскатке травму получил Семён Варламов, — и провальным, с пятью пропущенными шайбами. Сейчас уже кажется, что это было не в этой жизни, потому что Сорокин тащит, тащит и тащит. Он не проигрывает с середины февраля и сегодня установил сразу два достижения — обновил клубный рекорд по длительности победной серии в дебютном сезоне и установил аналогичный рекорд среди российских
Это не только восемь побед подряд, это ещё и лучший процент отражённых бросков (94,4) и коэффициент надёжности (1,35) во всей лиге за этот период. Три первых матча можно считать раскачкой и адаптацией к НХЛ, после чего Илья вышел на свой уровень и теперь показывает фантастическую статистику. Матч с «Филадельфией» он вытащил в одиночку, взвалил команду на свои плечи и два периода держал её в игре, оставляя шанс отыграться и закончить всё в овертайме.
Сорокин спокойно отражал почти всё, что летело в его сторону. Нолан Патрик выкатывается один на один в первом периоде — россиянин на месте. «Филадельфия» бомбардирует его ворота бросками, не давая «Айлендерс» поднять головы — Илья на страже. Клод Жиру на последней минуте основного времени бросает через трафик, шайба меняет направление, отскочив от защитника, Сорокин забирает её ловушкой. Всего в этот вечер он сделал 36 сейвов (ещё один личный рекорд в его молодой карьере) и заслуженно стал первой звездой встречи.
«Мы здорово играли с самого начала, создавали опасные моменты и должны были забрасывать больше одной шайбы, но в итоге всё решила игра вратаря соперника», — заявил главный тренер «лётчиков» Ален Виньо.
«Это кража, за такое дают от пяти до десяти лет», — пошутил главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, отметив, что Сорокин делал нужные сейвы в нужный момент, и это позволило команде вернуться в игру и добиться итоговой победы.
«Илья — наш лучший игрок, он придал нам энергии. Благодаря ему нам надо было отыграть только одну шайбу, и в третьем периоде мы вернулись в игру, стали более внимательными к деталям, доставляли шайбу до ворот и в итоге были вознаграждены», — сказал нападающий
«Он был невероятен, вы сами видите, насколько он талантлив, сегодня это было особенно заметно. Он делал важные сейвы и помог нам победить», — заявил нападающий Энтони Бовиллье.
«Он всегда остаётся после тренировки, просит нас побросать ему. Он упорно трудится, становится всё более уверен в себе и играет потрясающе», — отметил нападающий Оливер Вальстрём. «Айлендерс» вернули себе лидерство в Восточном дивизионе, а Сорокина пора включать в список претендентов на «Колдер Трофи».
Елена Кузнецова