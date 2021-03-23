Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
04
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это кража, за такое дают от 5 до 10 лет». Сорокин установил новый русский рекорд в НХЛ

Илья блестяще провёл игру с «Филадельфией» и стал первым российским вратарём-дебютантом с 8 победами подряд.

Наверх
Источник: AP 2020

Первый матч Ильи Сорокина в НХЛ был неожиданным — он был вынужден выйти в старте, когда на раскатке травму получил Семён Варламов, — и провальным, с пятью пропущенными шайбами. Сейчас уже кажется, что это было не в этой жизни, потому что Сорокин тащит, тащит и тащит. Он не проигрывает с середины февраля и сегодня установил сразу два достижения — обновил клубный рекорд по длительности победной серии в дебютном сезоне и установил аналогичный рекорд среди российских вратарей-новичков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не только восемь побед подряд, это ещё и лучший процент отражённых бросков (94,4) и коэффициент надёжности (1,35) во всей лиге за этот период. Три первых матча можно считать раскачкой и адаптацией к НХЛ, после чего Илья вышел на свой уровень и теперь показывает фантастическую статистику. Матч с «Филадельфией» он вытащил в одиночку, взвалил команду на свои плечи и два периода держал её в игре, оставляя шанс отыграться и закончить всё в овертайме.

Читайте также
Сорокин отразил 29 бросков и помог «Айлендерс» одержать девятую победу подряд в НХЛ

Сорокин спокойно отражал почти всё, что летело в его сторону. Нолан Патрик выкатывается один на один в первом периоде — россиянин на месте. «Филадельфия» бомбардирует его ворота бросками, не давая «Айлендерс» поднять головы — Илья на страже. Клод Жиру на последней минуте основного времени бросает через трафик, шайба меняет направление, отскочив от защитника, Сорокин забирает её ловушкой. Всего в этот вечер он сделал 36 сейвов (ещё один личный рекорд в его молодой карьере) и заслуженно стал первой звездой встречи.

Официальный сайт НХЛ

«Мы здорово играли с самого начала, создавали опасные моменты и должны были забрасывать больше одной шайбы, но в итоге всё решила игра вратаря соперника», — заявил главный тренер «лётчиков» Ален Виньо.

Читайте также
Сухая серия Сорокина стала третьей в истории «Айлендерс» среди новичков

«Это кража, за такое дают от пяти до десяти лет», — пошутил главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, отметив, что Сорокин делал нужные сейвы в нужный момент, и это позволило команде вернуться в игру и добиться итоговой победы.

«Илья — наш лучший игрок, он придал нам энергии. Благодаря ему нам надо было отыграть только одну шайбу, и в третьем периоде мы вернулись в игру, стали более внимательными к деталям, доставляли шайбу до ворот и в итоге были вознаграждены», — сказал нападающий Жан-Габриэль Пажо.

«Он был невероятен, вы сами видите, насколько он талантлив, сегодня это было особенно заметно. Он делал важные сейвы и помог нам победить», — заявил нападающий Энтони Бовиллье.

«Он всегда остаётся после тренировки, просит нас побросать ему. Он упорно трудится, становится всё более уверен в себе и играет потрясающе», — отметил нападающий Оливер Вальстрём. «Айлендерс» вернули себе лидерство в Восточном дивизионе, а Сорокина пора включать в список претендентов на «Колдер Трофи».

Елена Кузнецова

Читайте также
Филадельфия Флайерз
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Панарин покуражился над «Баффало». У него хет-трик из передач
«Сент-Луис» уступил «Вегасу». Тарасенко отдал голевую передачу
Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате
Тайсон отказался от 25 млн долларов за третий бой с Холифилдом
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Лучшим забитым мячом недели в АПЛ признали автогол
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь