«Это кража, за такое дают от 5 до 10 лет». Сорокин установил новый русский рекорд в НХЛ

Первый матч Ильи Сорокина в НХЛ был неожиданным — он был вынужден выйти в старте, когда на раскатке травму получил Семён Варламов, — и провальным, с пятью пропущенными шайбами. Сейчас уже кажется, что это было не в этой жизни, потому что Сорокин тащит, тащит и тащит. Он не проигрывает с середины февраля и сегодня установил сразу два достижения — обновил клубный рекорд по длительности победной серии в дебютном сезоне и установил аналогичный рекорд среди российских вратарей-новичков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не только восемь побед подряд, это ещё и лучший процент отражённых бросков (94,4) и коэффициент надёжности (1,35) во всей лиге за этот период. Три первых матча можно считать раскачкой и адаптацией к НХЛ, после чего Илья вышел на свой уровень и теперь показывает фантастическую статистику. Матч с «Филадельфией» он вытащил в одиночку, взвалил команду на свои плечи и два периода держал её в игре, оставляя шанс отыграться и закончить всё в овертайме.

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Сорокин спокойно отражал почти всё, что летело в его сторону. Нолан Патрик выкатывается один на один в первом периоде — россиянин на месте. «Филадельфия» бомбардирует его ворота бросками, не давая «Айлендерс» поднять головы — Илья на страже. Клод Жиру на последней минуте основного времени бросает через трафик, шайба меняет направление, отскочив от защитника, Сорокин забирает её ловушкой. Всего в этот вечер он сделал 36 сейвов (ещё один личный рекорд в его молодой карьере) и заслуженно стал первой звездой встречи.

Официальный сайт НХЛ

«Мы здорово играли с самого начала, создавали опасные моменты и должны были забрасывать больше одной шайбы, но в итоге всё решила игра вратаря соперника», — заявил главный тренер «лётчиков» Ален Виньо.

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«Это кража, за такое дают от пяти до десяти лет», — пошутил главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, отметив, что Сорокин делал нужные сейвы в нужный момент, и это позволило команде вернуться в игру и добиться итоговой победы.

«Илья — наш лучший игрок, он придал нам энергии. Благодаря ему нам надо было отыграть только одну шайбу, и в третьем периоде мы вернулись в игру, стали более внимательными к деталям, доставляли шайбу до ворот и в итоге были вознаграждены», — сказал нападающий Жан-Габриэль Пажо.

«Он был невероятен, вы сами видите, насколько он талантлив, сегодня это было особенно заметно. Он делал важные сейвы и помог нам победить», — заявил нападающий Энтони Бовиллье.

«Он всегда остаётся после тренировки, просит нас побросать ему. Он упорно трудится, становится всё более уверен в себе и играет потрясающе», — отметил нападающий Оливер Вальстрём. «Айлендерс» вернули себе лидерство в Восточном дивизионе, а Сорокина пора включать в список претендентов на «Колдер Трофи».