Фанаты из США восхитились игрой Сорокина в НХЛ и поблагодарили за это Путина

В последнем матче против «Филадельфии» россиянин отразил 36 бросков по воротам из 37 и одержал восьмую победу подряд. Сорокин установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом сезоне у Ильи Самсонова и Игоря Шестеркина в активе было по семь побед.

В комментариях в Twitter пользователи посчитали, что Сорокин достоин награды лучшему новичку сезона.

«Лучшая игра в карьере Сорокина. Его ждет большое будущее», «Он стоял как стена» — писали они. Часть фанатов благодарила за удачные выступления голкипера президента России Владимира Путина, прикрепляя к постам фотографии Сорокина с главой страны.