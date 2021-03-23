The Hockey News: Худобина могут обменять, перспективный Эттингер переиграл его

«Начиная с сезона-2018/2019 по конец сезона-2019/2020 Худобин считался не просто лучшим запасным голкипером в лиге, но и лучшим вратарём по показателю пропущенных шайб за 60 минут игры. Его игру изучили ближе к концу минувшего плей-офф, потому что он играл так часто, как не играл никогда ранее в своей карьере. Антон сыграл большую роль в выходе «Далласа» в финал Кубка Стэнли, но с тех пор ему не удаётся вернуть свой игровой ритм. Несмотря на сильную защиту команды, Худобин играет на очень среднем уровне. Перспективный Джейк Эттингер переиграл Худобина и выглядит как вратарь «Далласа» будущего, а возможно, и уже настоящего.