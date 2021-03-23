Трое россиян вошли в четверку лучших вингеров НХЛ по результату опроса ESPN среди тренеров и игроков

Они должны были назвать лучших хоккеистов в своем амплуа.

В десятку лучших вингеров лиги попали четверо россиян. Причем трое — Никита Кучеров, Артемий Панарин и Александр Овечкин — заняли места со второе по четвертое соответственно. Еще один россиянин — Андрей Свечников — замкнул первую десятку. Первое же место занял чех Давид Пастрняк.