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09:00 (мск), источник: ТАСС

НХЛ перенесла еще три матча «Монреаля» из-за коронавируса

ТАСС, 24 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести три матча «Монреаля» против «Эдмонтона» и «Оттавы» из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встречи с «Эдмонтоном» должны были пройти 25 и 27 марта, игра против «Оттавы» — 29 марта.

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Переносы связаны с включением двух хоккеистов «Монреаля» в ковид-протокол. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

За «Монреаль» выступает российский защитник Александр Романов.

Ранее НХЛ перенесла матч команды против «Эдмонтона», который должен был пройти 23 марта.

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«Монреаль» находится на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона с 37 очками за 31 игру.

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