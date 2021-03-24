НХЛ перенесла еще три матча «Монреаля» из-за коронавируса
ТАСС, 24 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести три матча «Монреаля» против «Эдмонтона» и «Оттавы»
ТАСС, 24 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести три матча «Монреаля» против «Эдмонтона» и «Оттавы»
Встречи с «Эдмонтоном» должны были пройти 25 и 27 марта, игра против «Оттавы» — 29 марта.
Переносы связаны с включением двух хоккеистов «Монреаля» в
За «Монреаль» выступает российский защитник Александр Романов.
Ранее НХЛ перенесла матч команды против «Эдмонтона», который должен был пройти 23 марта.
«Монреаль» находится на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона с 37 очками за 31 игру.