НХЛ перенесла еще три матча «Монреаля» из-за коронавируса

Переносы связаны с включением двух хоккеистов «Монреаля» в ковид-протокол. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.