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09:07 (мск), источник: ТАСС

НХЛ объявила об изменениях в системе лотереи драфта

ТАСС, 24 марта. Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил изменения в системе лотереи драфта. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

В настоящее время порядок выбора игроков зависит от результатов команды в прошлом сезоне: обладатель Кубка Стэнли в каждом раунде выбирает последним, 31-м, финалист — предпоследним. Остальные 14 клубов, игравших в плей-офф, выбирают в зависимости от стадии вылета из Кубка Стэнли и места в регулярном чемпионате. Порядковый номер команд, не попавших в плей-офф, определяется с помощью лотереи. Самые большие шансы выиграть ее у клуба, занявшего последнее место в регулярном чемпионате.

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Ранее лотерея проходила в три раунда — сначала определялся клуб, который будет выбирать первым на предстоящем драфте, затем — вторым и третьим, право четвертого выбора получала худшая из оставшихся команд. Начиная с драфта 2021 года количество раундов лотереи будет сокращено с трех до двух. Таким образом, худшая команда по итогам регулярного чемпионата гарантированно получает право выбора под третьим номером на предстоящем драфте.

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Также было введено правило, согласно которому команда, участвующая в лотереи драфта, не может подняться по ее итогам больше чем на 10 мест от заранее прогнозируемого. Таким образом, на право первого выбора на драфте будут претендовать 11 команд. Правило вступает в силу с 2022 года. Помимо этого, с 2022 года будет установлен лимит на количество побед в лотереи: не более двух в течение пяти лет.

Первый раунд драфта НХЛ 2021 года должен пройти 23 июля, со второго по седьмой — 24-го.

На драфте клубы НХЛ могут выбирать юниоров с несколькими ограничениями: хоккеисту должно исполниться 18 лет к 15 сентября того года, в котором проходит процедура, для европейских игроков другие ограничения отсутствуют, а североамериканцы должны быть не старше 20 лет. Хоккеиста, которому 18 лет исполняется в период между 16 сентября и 31 декабря года драфта, можно выбрать при особом разрешении от руководства лиги. Также до процедуры драфта допускаются те хоккеисты, которые уже ранее принимали в нем участие, но по различным причинам не подписали контракты с выбравшими их клубами.

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