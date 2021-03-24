НХЛ объявила об изменениях в системе лотереи драфта
ТАСС, 24 марта. Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил изменения в системе лотереи драфта. Об этом сообщает
ТАСС, 24 марта. Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил изменения в системе лотереи драфта. Об этом сообщает
В настоящее время порядок выбора игроков зависит от результатов команды в прошлом сезоне: обладатель Кубка Стэнли в каждом раунде выбирает последним, 31-м, финалист — предпоследним. Остальные 14 клубов, игравших в
Ранее лотерея проходила в три раунда — сначала определялся клуб, который будет выбирать первым на предстоящем драфте, затем — вторым и третьим, право четвертого выбора получала худшая из оставшихся команд. Начиная с драфта 2021 года количество раундов лотереи будет сокращено с трех до двух. Таким образом, худшая команда по итогам регулярного чемпионата гарантированно получает право выбора под третьим номером на предстоящем драфте.
Также было введено правило, согласно которому команда, участвующая в лотереи драфта, не может подняться по ее итогам больше чем на 10 мест от заранее прогнозируемого. Таким образом, на право первого выбора на драфте будут претендовать 11 команд. Правило вступает в силу с 2022 года. Помимо этого, с 2022 года будет установлен лимит на количество побед в лотереи: не более двух в течение пяти лет.
Первый раунд драфта НХЛ 2021 года должен пройти 23 июля, со второго по седьмой — 24-го.
На драфте клубы НХЛ могут выбирать юниоров с несколькими ограничениями: хоккеисту должно исполниться 18 лет к 15 сентября того года, в котором проходит процедура, для европейских игроков другие ограничения отсутствуют, а североамериканцы должны быть не старше 20 лет. Хоккеиста, которому 18 лет исполняется в период между 16 сентября и 31 декабря года драфта, можно выбрать при особом разрешении от руководства лиги. Также до процедуры драфта допускаются те хоккеисты, которые уже ранее принимали в нем участие, но по различным причинам не подписали контракты с выбравшими их клубами.