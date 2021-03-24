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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

2 очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию», у Проворова — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Майкл Маклауд, Кайл Палмиьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак. Также в этой встрече Шарангович отметился результативной передачей. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов также очков не набрал. За «Нью-Джерси» дубль оформил Шон Кутюрье и ещё один гол забил Джоэль Фараби. Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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Филадельфия Флайерз
3:4
1:2, 0:2, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
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