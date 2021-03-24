«Чикаго» обыграл «Флориду» в матче НХЛ. Задоров отдал голевую передачу

В составе «Чикаго» отличились Доминик Кубалик (7-я минута), Пиус Сутер (19), Карл Содерберг (25). У «Флориды» шайбы забросили Антон Строльман (29) и Алекс Веннберг (56).

Защитник «Чикаго» Никита Задоров отдал голевую передачу и набрал 7 очков (один гол + шесть передач) в 33 матчах текущего сезона. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.

«Чикаго» прервал серию из четырех поражений, набрал 35 очков в 33 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Флорида» находится на третьем месте с 44 очками за 32 игры.

Следующий матч команды проведут 26 марта в Чикаго.

В другой встрече игрового дня «Нэшвилл» на своей площадке победил «Детройт» (2:0), защитник хозяев Яков Тренин отдал голевую передачу.