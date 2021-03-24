Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Детройт», у Сароса шатаут

Заброшенными шайбами отметились Роман Йози и Мэтью Оливье. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил все 30 бросков по воротам, оформив шатаут. Россиянин Яков Тренин отыграл 9:37 и отметился голевой передачей.