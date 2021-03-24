Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Детройт», у Сароса шатаут
Нэшвилл Предаторз всухую обыграл Детройт Ред Уингз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Нэшвилл Предаторз всухую обыграл Детройт Ред Уингз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Заброшенными шайбами отметились Роман Йози и Мэтью Оливье. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил все 30 бросков по воротам, оформив шатаут. Россиянин Яков Тренин отыграл 9:37 и отметился голевой передачей.
Форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду 12:18, нанес 1 бросок в створ и заработал 2-минутное удаление.
«Нэшвилл» выиграл 4-й матч из последних 5. «Детройт» потерпел 2-е поражение кряду.