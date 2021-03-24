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10:25 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь побил рекорд американского клуба. Василевский выиграл 12 раз подряд, «Тампа» сильнее «Далласа»

На очереди у Андрея рекорд НХЛ.

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Источник: AP 2020

В любой другой сезон встреча финалистов прошлого розыгрыша Кубка Стэнли стала бы главным событием недели или месяца в НХЛ. Но в этом году команды играют внутри дивизионов, поэтому «Тампа» и «Даллас», которые попали в одну группу, проведут между собой восемь матчей. Согласитесь, с таким количеством игр ценность каждой несколько уменьшается. Да и «Старз» пока не выглядят командой, которая может дать бой лучшему клубу лиги, первые три матча они проиграли «Лайтнинг». «Звезды» идут в нижней части турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на пять очков, правда, имея четыре матча в запасе (до сегодняшнего дня). Но важно даже не место в дивизионе, а игра — она у команды оставляет желать лучшего.

Проблемы «Далласа» начались со старта сезона, когда из-за коронавируса было перенесено несколько игр, потом в Техас пришли суровые морозы, и домашние матчи вновь пришлось отменять.

Команда некоторое время даже не тренировалась, а позже вынуждена была играть в сумасшедшем графике. Пошли травмы: сейчас в лазарете Кивиранта, Радулов (второе повреждение за последние два месяца), Сегин, Бишоп.

В третьем периоде чуть не потеряли одного из лучших игроков — Хинц получил неприятную травму, ушел в раздевалку, но смог быстро вернуться на лед. К тому моменту «Старз» уступали 1:2. Хотя начало было для них обнадеживающим. В первом периоде счет открыл как раз Хинц, реализовав большинство.

После перерыва «Тампа» сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Стэмкос реализовал большинство, а затем Горд удачно сыграл на контратаке в равных составах. Во втором периоде игроки «Даллас» нанесли только один бросок в створ ворот Василевского, который готовился одержать 12-ю победу подряд в НХЛ, улучшив свой личный рекорд и установив рекорд клуба. В середине встречи «молнии» рисковали потерять Сергачева, которому попало шайбой в лицо от своего вртарая. Михаил в крови ушел в раздевалку, однако вскоре вернулся.

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В третьем периоде бросков было по-прежнему не очень много, как и моментов. Хотя чемпион давал шанс сопернику. Целых полторы минуты «Даллас» играл при «пять на три» (удалились Сергачев и Колман), однако ничего не смог сделать. Совсем не заметен был Гурьянов, что в последнее время случается с ним часто. Снятие Худобина за несколько минут до сирены тоже не помогло. «Молнии» не делали ничего сверхъестественного, не нанесли 40 бросков по воротам русского голкипера, выиграли с разницей в одну шайбу, при этом сделали это с большим запасом. И, конечно, главное событие матча — клубный рекорд по количеству побед Василевского (12), который обогнал Луи Доминга. Рекордная серия в НХЛ сейчас принадлежит Сергею Бобровскому, Йонасу Хиллеру и Тому Баррассо (14 побед), но Андрей и этот результат может перекрыть. Тем более если его команда будет ему так же здорово помогать.

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«Возможно, это наш лучший матч. И точно это одна из самых простых игр для меня. Очень горжусь нашей командой. По моим воротам нанесли только семь бросков за два первых периода. Невероятно. Со мной такого никогда не было», — сказал Василевский после победы.

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Даллас Старз
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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