Русский вратарь побил рекорд американского клуба. Василевский выиграл 12 раз подряд, «Тампа» сильнее «Далласа»

В любой другой сезон встреча финалистов прошлого розыгрыша Кубка Стэнли стала бы главным событием недели или месяца в НХЛ. Но в этом году команды играют внутри дивизионов, поэтому «Тампа» и «Даллас», которые попали в одну группу, проведут между собой восемь матчей. Согласитесь, с таким количеством игр ценность каждой несколько уменьшается. Да и «Старз» пока не выглядят командой, которая может дать бой лучшему клубу лиги, первые три матча они проиграли «Лайтнинг». «Звезды» идут в нижней части турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на пять очков, правда, имея четыре матча в запасе (до сегодняшнего дня). Но важно даже не место в дивизионе, а игра — она у команды оставляет желать лучшего.

Проблемы «Далласа» начались со старта сезона, когда из-за коронавируса было перенесено несколько игр, потом в Техас пришли суровые морозы, и домашние матчи вновь пришлось отменять.

Команда некоторое время даже не тренировалась, а позже вынуждена была играть в сумасшедшем графике. Пошли травмы: сейчас в лазарете Кивиранта, Радулов (второе повреждение за последние два месяца), Сегин, Бишоп.

В третьем периоде чуть не потеряли одного из лучших игроков — Хинц получил неприятную травму, ушел в раздевалку, но смог быстро вернуться на лед. К тому моменту «Старз» уступали 1:2. Хотя начало было для них обнадеживающим. В первом периоде счет открыл как раз Хинц, реализовав большинство.

После перерыва «Тампа» сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Стэмкос реализовал большинство, а затем Горд удачно сыграл на контратаке в равных составах. Во втором периоде игроки «Даллас» нанесли только один бросок в створ ворот Василевского, который готовился одержать 12-ю победу подряд в НХЛ, улучшив свой личный рекорд и установив рекорд клуба. В середине встречи «молнии» рисковали потерять Сергачева, которому попало шайбой в лицо от своего вртарая. Михаил в крови ушел в раздевалку, однако вскоре вернулся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IRvAYcScm0I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде бросков было по-прежнему не очень много, как и моментов. Хотя чемпион давал шанс сопернику. Целых полторы минуты «Даллас» играл при «пять на три» (удалились Сергачев и Колман), однако ничего не смог сделать. Совсем не заметен был Гурьянов, что в последнее время случается с ним часто. Снятие Худобина за несколько минут до сирены тоже не помогло. «Молнии» не делали ничего сверхъестественного, не нанесли 40 бросков по воротам русского голкипера, выиграли с разницей в одну шайбу, при этом сделали это с большим запасом. И, конечно, главное событие матча — клубный рекорд по количеству побед Василевского (12), который обогнал Луи Доминга. Рекордная серия в НХЛ сейчас принадлежит Сергею Бобровскому, Йонасу Хиллеру и Тому Баррассо (14 побед), но Андрей и этот результат может перекрыть. Тем более если его команда будет ему так же здорово помогать.