Русский вратарь побил рекорд американского клуба. Василевский выиграл 12 раз подряд, «Тампа» сильнее «Далласа»
На очереди у Андрея рекорд НХЛ.
На очереди у Андрея рекорд НХЛ.
В любой другой сезон встреча финалистов прошлого розыгрыша Кубка Стэнли стала бы главным событием недели или месяца в НХЛ. Но в этом году команды играют внутри дивизионов, поэтому «Тампа» и «Даллас», которые попали в одну группу, проведут между собой восемь матчей. Согласитесь, с таким количеством игр ценность каждой несколько уменьшается. Да и «Старз» пока не выглядят командой, которая может дать бой лучшему клубу лиги, первые три матча они проиграли «Лайтнинг». «Звезды» идут в нижней части турнирной таблицы, отставая от зоны
Проблемы «Далласа» начались со старта сезона, когда
В третьем периоде чуть не потеряли одного из лучших игроков — Хинц получил неприятную травму, ушел в раздевалку, но смог быстро вернуться на лед. К тому моменту «Старз» уступали 1:2. Хотя начало было для них обнадеживающим. В первом периоде счет открыл как раз Хинц, реализовав большинство.
После перерыва «Тампа» сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Стэмкос реализовал большинство, а затем Горд удачно сыграл на контратаке в равных составах. Во втором периоде игроки «Даллас» нанесли только один бросок в створ ворот Василевского, который готовился одержать 12-ю победу подряд в НХЛ, улучшив свой личный рекорд и установив рекорд клуба. В середине встречи «молнии» рисковали потерять Сергачева, которому попало шайбой в лицо от своего вртарая. Михаил в крови ушел в раздевалку, однако вскоре вернулся.
В третьем периоде бросков было
«Возможно, это наш лучший матч. И точно это одна из самых простых игр для меня. Очень горжусь нашей командой. По моим воротам нанесли только семь бросков за два первых периода. Невероятно. Со мной такого никогда не было», — сказал Василевский после победы.