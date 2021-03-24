«Аризона» обыграла «Колорадо» в матче НХЛ. Ничушкин отличился в третьей игре подряд

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе «Аризоны» шайбы забросили Джейкоб Чичран (2-я минута), Алекс Голигоски (5), Лоусон Крус (47), Фил Кессел (49). У проигравших отличились Габриэль Ландескуг (15), Микко Рантанен (19), Натан Маккиннон (40), Валерий Ничушкин (46).

Ничушкин забросил седьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ и отметился результативным действием в третьей игре подряд, всего на счету россиянина 14 очков (семь голов + семь передач) в 31 матче.