«Аризона» обыграла «Колорадо» в матче НХЛ. Ничушкин отличился в третьей игре подряд
ТАСС, 24 марта. «Аризона» по буллитам обыграла «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 24 марта. «Аризона» по буллитам обыграла «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе «Аризоны» шайбы забросили Джейкоб Чичран (2-я минута), Алекс Голигоски (5), Лоусон Крус (47), Фил Кессел (49). У проигравших отличились Габриэль Ландескуг (15), Микко Рантанен (19), Натан Маккиннон (40), Валерий Ничушкин (46).
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин не сумел отличиться.
«Аризона» занимает пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 33 очков в 33 матчах. «Колорадо» прервал серию из семи побед и находится на второй позиции с 43 очками за 31 игру. Следующий матч «Аризона» проведет 27 марта дома против «Сан-Хосе», «Колорадо» 26 марта примет «Вегас».