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10:48 (мск), источник: ТАСС

«Аризона» обыграла «Колорадо» в матче НХЛ. Ничушкин отличился в третьей игре подряд

ТАСС, 24 марта. «Аризона» по буллитам обыграла «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе «Аризоны» шайбы забросили Джейкоб Чичран (2-я минута), Алекс Голигоски (5), Лоусон Крус (47), Фил Кессел (49). У проигравших отличились Габриэль Ландескуг (15), Микко Рантанен (19), Натан Маккиннон (40), Валерий Ничушкин (46).

Ничушкин забросил седьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ и отметился результативным действием в третьей игре подряд, всего на счету россиянина 14 очков (семь голов + семь передач) в 31 матче.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин не сумел отличиться.

«Аризона» занимает пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 33 очков в 33 матчах. «Колорадо» прервал серию из семи побед и находится на второй позиции с 43 очками за 31 игру. Следующий матч «Аризона» проведет 27 марта дома против «Сан-Хосе», «Колорадо» 26 марта примет «Вегас».

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Аризона Койотс
5:4Б
2:2, 0:1, 2:1, 0:0
Колорадо Эвеланш
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