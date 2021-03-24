Агент Капризова начал обсуждения нового контракта с «Миннесотой»

Нападающий подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне Капризов провел 30 матчей, в которых набрал 25 (10+15) очков. Он считается одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.