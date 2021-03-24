Шестеркин вернется в ворота «Рейнджерс» после 10 пропущенных матчей
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский вратарь Игорь Шестеркин займет место в воротах клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Филадельфии», сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский вратарь Игорь Шестеркин займет место в воротах клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Филадельфии», сообщается на сайте лиги.
Шестеркин пропустил 10 последних матчей
«Он готов на 100%, мы рады, что он вернулся в строй», — сказал тренер «Рейнджерс» Крис Кноблаух.
«Рейнджерс» сыграют на выезде с «Филадельфией» в четверг.