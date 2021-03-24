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24 марта, источник: Спорт РИА Новости

Шестеркин вернется в ворота «Рейнджерс» после 10 пропущенных матчей

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский вратарь Игорь Шестеркин займет место в воротах клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Филадельфии», сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2020

Шестеркин пропустил 10 последних матчей из-за травмы паха.

«Он готов на 100%, мы рады, что он вернулся в строй», — сказал тренер «Рейнджерс» Крис Кноблаух.

«Рейнджерс» сыграют на выезде с «Филадельфией» в четверг.

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