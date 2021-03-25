Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. «Миннесота» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. «Миннесота» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча на льду «Миннесоты» завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джаред Сперджен (8-я, 20-я минуты) и Нико Штурм (28). Российский форвард команды Кирилл Капризов сделал голевую передачу. У «Анахайма» отличились Дерек Грант (9) и Максим Комтуа (21).
«Оттава» дома обыграла «Калгари» — 3:1. Российский защитник «сенаторов» Никита Зайцев забросил шайбу, форвард Евгений Дадонов и защитник Артем Зуб записали на свой счет по голевой передаче.
В еще одном матче «Питтсбург» дома победил «Баффало» — 5:2.
Результаты других встреч:
«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5;.
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2.