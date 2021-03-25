Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Встреча на льду «Миннесоты» завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джаред Сперджен (8-я, 20-я минуты) и Нико Штурм (28). Российский форвард команды Кирилл Капризов сделал голевую передачу. У «Анахайма» отличились Дерек Грант (9) и Максим Комтуа (21).