Шарангович выдает лучший старт беларусов в НХЛ. Агент хоккеиста — о своем пророчестве и адаптации Егора в «Нью-Джерси»

Егор Шарангович продолжает покорять НХЛ. Ночью с 23 на 24 марта беларус помог «Нью-Джерси» переиграть «Филадельфию». «Дьяволы» победили 4:3 — Егор провел на льду 16:05 минут (22 смены), четырежды бросал по воротам, выиграл одно вбрасывание и завершил встречу с показателем полезности «+1». На счету форварда заброшенная шайба и ассистентский балл.

По итогам матча минчанин был признан первой его звездой. Такого признания Егор добился уже во второй раз — впервые его выбрали MVP после январского матча с «Бостоном», в котором точный бросок Шаранговича в овертайме принес «Нью-Джерси» победу со счетом 2:1. А вот до него последний раз такое с представителями Беларуси в НХЛ случалось 5 декабря 2015 года — тогда первой звездой признавали Михаила Грабовского, который своей шайбой помог «Айлендерс» победить «Сент-Луис». Пока за «дьяволов» Шарангович сыграл 28 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков. Прямо сейчас он вместе с Джеком Хьюзом и Павелом Захой, у которых также по семь голов, является вторым снайпером команды. На первом месте с 9-ю шайбами расположился Майлс Вуд.

Начинал сезон Шарангович в первом звене и уже во втором матче забросил свою дебютную шайбу. Тренер «Дьяволов» Линди Рафф был очень хорошего мнения о форварде.

«Мне все понравилось в игре Шаранговича. У него отличное мастерство, он хорошо катается. Я использовал его в ключевых ситуациях», — говорил специалист.

Однако после стартового всплеска Егор чуть сбавил и стал терять место в первом звене. Сперва беларус оказался в сочетаниях послабее, а затем на пару матчей был переведен в так называемую команду «такси» — там находятся хоккеисты, которых не заявляют на игру, но оставляют тренироваться с командой.

«Чуть-чуть подсбавил, надо возвращаться к тому, с чего я начинал в первых матчах. Линди Рафф мне тоже говорил: «Егор, в первых матчах ты играл лучше, чем сейчас. Так что возвращайся на свою орбиту», — признавался нападающий.

Выводы Егор сделал оперативно и в марте набрал очень хорошую форму. На счету форварда 8 (4+4) очков в 13 матчах и «+4» по полезности. Прямо сейчас Шарангович — один из лидеров «Нью-Джерси»: выходит на лед в сильнейшем звене и в среднем проводит на льду больше 15,5 минут. Неплохой айстайм для новичка лиги, но показатель мог быть и еще выше, если бы не спад. В тот период нападающему тренеры давали играть меньше 10 минут, а в последних матчах Егор проводит на площадке намного больше времени — в районе 19 минут.

О том, как для беларуса протекает адаптация к НХЛ, Tribuna.com поговорила с агентом компании Gold Star Hockey Святославом Киселевым, представляющим интересы Шаранговича в КХЛ.

— Естественно, я радуюсь за Егора и как за клиента агентства, и как за игрока из Беларуси, который впервые за столь продолжительное время не только стал отличаться результативностью в сильнейшей лиге мира, но и признается специалистами первой звездой матча! Очень приятно, что усилия, вложенные в игрока, и ожидания оправдываются. Мне самому очень хотелось верить в то, что в какой-то момент наших парней за океаном должно прорвать, и в одном из интервью еще прошлой весной я осмелился предположить скорый отъезд Егора в НХЛ. Очень приятно, что сбылось.

Ну и надо понимать, что еще на старте текущего чемпионата НХЛ Егор котировался не так высоко, как многие из его конкурентов за место в составе «дьяволов». Игрок из Беларуси, которого к тому же задрафтовали в последний год в пятом раунде… И он проводит первый сезон в первом звене.

Но главное, что появляется новая плеяда игроков. Хотелось бы, чтобы в лиге был не один Егор. Поэтому ждем в ближайшее время продолжения сезона для Алексея Протаса (форвард уехал в фарм «Вашингтона» — прим. Tribuna.com). Пока он поехал с прицелом на команду АХЛ, но кто знает… Еще не закрыты вопросы по Илье Соловьеву, который задрафтован «Калгари». Мы на связи с руководством «Флэймс», у них есть серьезная заинтересованность в Илье, даже в текущем сезоне, но сложности и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в Канаде, пока не позволяют ему присоединиться к системе «Калгари».

— У Шаранговича был сложный период в «Нью-Джерси», когда его ссылали в низшие звенья и вовсе отправляли в запас. Как он переживал это?

— Из-за попадания в «команду такси» он пропустил всего пару матчей. Но с учетом того, что события развиваются молниеносно и сезон очень насыщенный, мне кажется, он не успел даже прочувствовать понижение. Не думаю, что у Егора возникли какие-то сложности с адаптацией, скорее, тренеры что-то пытались придумать из-за неровного старта команды. Вообще в «Нью-Джерси» не один хоккеист «путешествует» по звеньям. Судьбоносного значения той ситуации никто не придал. Сейчас же Егор играет в первом звене. Хочу надеяться, что он продолжит проявлять себя и дальше.

— Как часто вы общаетесь?

— Сначала мы старались созваниваться пару раз в неделю. Было много разных моментов. Был шквал интереса со стороны прессы, многим очень хотелось быть первым, кто с ним поговорит, это с ним и обсуждали. В период, когда он пропускал свои две игры, отдельно разговор этой теме не посвящали. Но в любой ситуации Егор оставался на позитиве. Никаких панических настроений с его стороны точно не замечал.

Последний раз мы созванивались дней 10 назад. Сейчас у «Нью-Джерси» сумасшедший график — за 10 дней команда сыграла 7 матчей. Найти свободную минуту просто невозможно. Да и надо давать человеку возможность восстановиться. Плюс у него есть определенные эмоции от своей игры, их надо тоже давать переживать самостоятельно. К тому же на прошлой неделе руководитель нашей компании Дэн Мильштейн, который непосредственно представляет интересы Егора в НХЛ, летал к нему, поэтому у меня не было необходимости его отвлекать.

Наше же последнее общение состоялось после игры с «Айлендерс», которую Егор своей шайбой перевел в овертайм, но команда проиграла по буллитам. Я тот матч не досмотрел — выключил после того, как Егор сделал счет 2:2, надо было отдыхать, так как утром были неотложные дела. По итогу поддержал Егора словами, что он сделал все, что мог, на что он с сожалением ответил, что не получилось выиграть. И тогда сказал ему: «Следующий матч обязательно доведете до победы». Так через день и произошло — он забил «Баффало», и «дьяволы» выиграли.

— Как он выдерживает такой график? Обсуждали с ним это?

— Не говорили. Мы просто все за него радуемся. Все позитивно.

У Егора и временные, и очковые показатели на очень хорошем уровне для первого сезона в НХЛ. С ходу не возьмусь утверждать, но не уверен, что кто-то из его предшественников-беларусов имел такие же в дебютном сезоне. Я помню, как в «Монреаль» кидали Михаила Грабовского: то поднимут на пару игр из [фарм-клуба] «Гамильтона», то спустят обратно. А Егор в свои 22 года (стучу по дереву) вполне уверенно проводит свой дебютный отрезок в сильнейшей лиге мира. Да, были несколько матчей, когда он играл мало, но это опыт для характера.

— Поначалу Егор жил в гостинце. Как дела с бытом обстоят сейчас?

— Где-то месяц назад должен был решаться вопрос с квартирой, кажется, все прошло по плану. С ним уже пару месяцев живет супруга, поэтому предположу, что в быту все хорошо :).