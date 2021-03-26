«Айлендерс» с Варламовым обыграли «Бостон». «Баффало» уступил в 16-й раз кряду

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Бостон» отличились Карсон Кульман, Стивен Кемпфер и Андерс Бьорк, а за «Айлендерс» — Жан-Габриэль Пажо, Джош Бейли и Оливер Вальстрём. Гол Энтони Бовиллье в овертайме принёс гостям победу в этом матче.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 32.
В параллельных встречах «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде сломил сопротивление «Оттавы Сенаторз» (2:3), а Илья Михеев забросил 5-ю шайбу в сезоне. В другом матче «Питтсбург Пингвинз» дома всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» (4:0), нанеся им 16-е поражение кряду.