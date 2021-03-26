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10:35 (мск), источник: ТАСС

Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

ТАСС, 26 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 8:3 обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Рейнджерс» отличились Райн Строум (9-я минута), Павел Бучневич (9, 41), Мика Зибанежад (14, 21, 23), Ки-Андре Миллер (23), Филип Хитил (59). У «Филадельфии» шайбы забросили Клод Жиру (24), Кевин Хэйс (34), Шон Кутюрье (42).

Бучневич забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем сезоне НХЛ, всего в его активе 31 очко (13 голов + 18 передач) в 31 матче. Его одноклубник Артемий Панарин отдал одну голевую передачу и набрал 29 очков (8+21) за 21 игру. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч за три недели и отразил 41 бросок.

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Зибанежад также отдал три голевые передачи, набрав за игру шесть очков. В предыдущем матче команд, который состоялся 18 марта и завершился победой «Рейнджерс» со счетом 9:0, нападающий также сделал хет-трик и отметился тремя передачами. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим шесть и более очков в двух матчах подряд против одного соперника.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 34 очков за 32 матча. «Филадельфия» находится на шестой строчке с 34 очками в 32 играх. Следующий матч команды проведут 27 марта в Филадельфии.

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Филадельфия Флайерз
3:8
0:3, 2:3, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
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