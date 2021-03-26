Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

В составе «Рейнджерс» отличились Райн Строум (9-я минута), Павел Бучневич (9, 41), Мика Зибанежад (14, 21, 23), Ки-Андре Миллер (23), Филип Хитил (59). У «Филадельфии» шайбы забросили Клод Жиру (24), Кевин Хэйс (34), Шон Кутюрье (42).

Бучневич забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем сезоне НХЛ, всего в его активе 31 очко (13 голов + 18 передач) в 31 матче. Его одноклубник Артемий Панарин отдал одну голевую передачу и набрал 29 очков (8+21) за 21 игру. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч за три недели и отразил 41 бросок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xe-Z9ZbhwE8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зибанежад также отдал три голевые передачи, набрав за игру шесть очков. В предыдущем матче команд, который состоялся 18 марта и завершился победой «Рейнджерс» со счетом 9:0, нападающий также сделал хет-трик и отметился тремя передачами. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим шесть и более очков в двух матчах подряд против одного соперника.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 34 очков за 32 матча. «Филадельфия» находится на шестой строчке с 34 очками в 32 играх. Следующий матч команды проведут 27 марта в Филадельфии.