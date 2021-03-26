Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ
ТАСС, 26 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 8:3 обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 8:3 обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Рейнджерс» отличились Райн Строум (9-я минута), Павел Бучневич (9, 41), Мика Зибанежад (14, 21, 23),
Бучневич забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем сезоне НХЛ, всего в его активе 31 очко (13 голов + 18 передач) в 31 матче. Его одноклубник Артемий Панарин отдал одну голевую передачу и набрал 29 очков (8+21) за 21 игру. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч за три недели и отразил 41 бросок.
Зибанежад также отдал три голевые передачи, набрав за игру шесть очков. В предыдущем матче команд, который состоялся 18 марта и завершился победой «Рейнджерс» со счетом 9:0, нападающий также сделал
«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 34 очков за 32 матча. «Филадельфия» находится на шестой строчке с 34 очками в 32 играх. Следующий матч команды проведут 27 марта в Филадельфии.