«Каролина» в овертайме обыграла «Коламбус», у Свечникова передача
В ночь на 26 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — Каролина Харрикейнз". Встреча завершилась победой «Харрикейнз» в овертайме — 4:3.
В ночь на 26 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — Каролина Харрикейнз". Встреча завершилась победой «Харрикейнз» в овертайме — 4:3.
Автором победной шайбы стал Себастьян Ахо. Еще по голу забили Седрик Пакет, Мартин Нечас и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом.
В другом матче «Питтсбург Пингвинз» победил «Баффало Сейбрз» — 4:0. Нападающий Евгений Малкин пропустил 5-й матч подряд. Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре с «Бостон Брюинз» (1:2), прошедшей 17 марта.