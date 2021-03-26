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10:37 (мск), источник: Sport24

«Каролина» в овертайме обыграла «Коламбус», у Свечникова передача

В ночь на 26 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — Каролина Харрикейнз". Встреча завершилась победой «Харрикейнз» в овертайме — 4:3.

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Автором победной шайбы стал Себастьян Ахо. Еще по голу забили Седрик Пакет, Мартин Нечас и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» победил «Баффало Сейбрз» — 4:0. Нападающий Евгений Малкин пропустил 5-й матч подряд. Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре с «Бостон Брюинз» (1:2), прошедшей 17 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коламбус Блю Джэкетс
3:4ОТ
0:0, 1:2, 2:1
Каролина Харрикейнз
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