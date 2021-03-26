«Флорида» уступила «Чикаго», Бобровский совершил 18 сейвов

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Пиус Зутер и Брэндон Хагель. Российский защитник Никита Задоров за 18.55 на площадке результативных действий не совершил. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сейвов из 20 бросков.

«Блэкхоукс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Пантерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 28 и 29 марта «Чикаго» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида» в эти же даты на выезде сыграет с «Даллас Старз».