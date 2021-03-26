Овечкин продолжает забивать, у Кузнецова — дубль. Русский день в «Вашингтоне»

После поражения от «Рейнджерс» 21 марта (1:3) хоккеисты «Вашингтона» получили четырехдневную паузу. Календарь в укороченной регулярке плотный, хватает сдвоенных матчей. Поэтому возрастным лидерам «Кэпс» перерыв точно не помешал. Особенно капитану Александру Овечкину. Россиянин получил микроповреждение с ньюйоркцами, и его появление против «Нью-Джерси» было под вопросом. Тем не менее Ови успел восстановиться и вышел против «Дэвилз», которых «Вашингтон» четырежды обыгрывал в этом сезоне. Сегодня именно россияне похоронили надежды «Нью-Джерси» прервать неудачную серию.

В первом матче после паузы главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт доверился Витеку Ванечеку.

Вместе с Ильей Самсоновым «Вашингтон» остался без очков с «Рейнджерс», поэтому выбор чеха сегодня логичен. Сейчас трудно сказать, кто является основным голкипером «Кэпс». Тренерский штаб предпочитает конкурентную ротацию в зависимости от игры и физического состояния вратарей.

Начало матча для Ванечека получилось не самым удачным. «Девилз» открыли счет уже на 83-й секунде после грубой ошибки чеха. Витек хотел помочь защитникам на выходе, но отдал шайбу Николасу Меркли — канадец таким подарком с удовольствием воспользовался.

Несмотря на короткий перерыв, отдохнувший «Вашингтон» не показал высоких скоростей и феноменальной бросковой активности. По рисунку игры совершенно не прослеживалась разница в исполнителях. Все-таки работа, проделанная наставником «Дэвилз» Линди Раффом, приносит результат. Однако полностью искоренить провалы и индивидуальные ошибки в кротчайшие сроки невозможно. В эпизоде с первым голом крайний нападающий позволил Дмитрию Орлову прицелиться, а партнеры россиянина идеально отработали на пятаке. В совокупности это привело к ответной шайбе «Вашингтона».

Бойцовский характер — отличительная черта команды Лавиолетта. Орлову потребовалось меньше двух минут, чтобы сравнять счет в первом периоде. Не надломила «Вашингтон» и очередная ошибка Ванечека. После того, как на 27-й минуте Майлс Вуд вывел «Дэвилз» вперед броском с отрицательного угла, Овечкину хватило 55 секунд на ответный гол. Как вы думаете, откуда Александр мог забить? Конечно же, из своего «офиса». Ови остался на чистом льду, а Спронгу оставалось доставить шайбу до капитана — вратарю «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуду можно только посочувствовать. От Марселя Дионна, занимающего пятое место в гонке лучших снайперов НХЛ всех времен, Александра отделяют 10 голов.

В первом периоде «Вашингтон» лишь четыре раза попал в створ: дважды с дальней дистанции и дважды — с пятака. С такой активностью рассчитывать на победу даже с аутсайдером дивизиона наивно. Поэтому после перерыва «Кэпиталз» добавили в агрессии и чаще доводили шайбу до Блэквуда. А под давлением у «Дэвилз» начались ошибки, которые приводили к неразберихе в своей зоне. Показательный пример — третий гол «Вашингтона».

Райан Мюррей теряет шайбу на чужой синей линии, чем провоцирует контратаку хозяев. Если с щелчком Овечкина Блэквуд справился, отразив бросок перед собой, то подоспевший на добивание Евгений Кузнецов результативно завершил атаку. Спешившие со всех ног в оборону партнеры только помешали вратарю переместиться.