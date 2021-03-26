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10:15 (мск), источник: Sport24

«Колорадо» добыл волевую победу в матче с «Вегасом», Ничушкин без очков

В ночь на 26 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась волевой победой «Эвеланш» со счетом 5:1.

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Счет в матче открыл нападающий «Голден Найтс» Макс Пачиоретти. Ассистировали американцу Марк Стоун и Алек Мартинес.

Затем забивали только лишь игроки «Колорадо» — Йоонас Донской, Джей Ти Комфер, Кейл Макар, Габриэль Ландеског и Пьер-Эдуар Белль. Российский нападающий Валерий Ничушки результативными действиями не отличился.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
5:1
0:1, 4:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
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