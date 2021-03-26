«Колорадо» добыл волевую победу в матче с «Вегасом», Ничушкин без очков
В ночь на 26 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась волевой победой «Эвеланш» со счетом 5:1.
В ночь на 26 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась волевой победой «Эвеланш» со счетом 5:1.
Счет в матче открыл нападающий «Голден Найтс» Макс Пачиоретти. Ассистировали американцу Марк Стоун и Алек Мартинес.
Затем забивали только лишь игроки «Колорадо» — Йоонас Донской, Джей Ти Комфер, Кейл Макар, Габриэль Ландеског и