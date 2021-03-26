Капризов забил в стиле своего кумира! Он прервал грустную серию, пока Тарасенко впустую бросал по воротам

Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко впервые сыграли друг против друга. Два сибиряка. Два форварда, чем-то между собой похожих. Подобные параллели проводили и скауты НХЛ, и Валерий Брагин, поработавший с обоими форвардами в молодежной сборной.

Капризов, как и Тарасенко, довольно крепко сбит. А по манере игры он чем-то напоминает «Русского танка» в молодости. Новокузнечанин признавался, что в детстве следил за парнем из соседнего Новосибирска.

«Вообще лучший в мире кистевой бросок у Владимира Тарасенко из “Сент-Луиса”. Он кидает шайбу так резко и сильно, что ее вообще не видно в полете. Это большое мастерство, которому надо учиться. Пацаны из “Сибири” рассказывали: когда к ним Тарасенко на тренировку приезжал, они рты раскрывали», — говорил Капризов.

Пересечься в КХЛ им было не суждено. Капризов дебютировал в лиге в 2014 году, а Тарасенко к тому времени уже пару лет играл в НХЛ. В этом сезоне «Миннесота» с «Сент-Луисом» уже встречались. Дело было в феврале, когда Тарасенко только готовился вернуться после травмы. Зато за «музыкантов» забил еще здоровый Иван Барабашов.

И вот, они наконец-то встретились. Тарасенко приехал в гости к Капризову и сразу начал бомбардировать ворота.

Причем далеко не каждая его попытка была оправдана. Владимир даже подвергся за критике со стороны болельщиков «Сент-Луиса».

Тарасенко нанес по воротам Кэма Тэлбота 7 бросков — это личный рекорд россиянина в этом сезоне. Однако реальных шансов забить у лидера «Блюз» было немного. В основном он бросал с неудобных позиций и попадал вратарю в пузо. Тэлбот в итоге оформил «сухарь» и стал первой звездой матча.

А вот Капризов выступил куда эффективнее игрока, с которым его много лет сравнивали. Кирилл бросил трижды и одна из его попыток привела к успеху. В середине второго периода при счете 1:0 главный фаворит в борьбе за «Колдер» улетел в контратаку. Он принял передачу Цукарелло, качнул защитника и вонзил шайбу в ближний угол! Так завершилась безголевая серия, которая насчитывала шесть матчей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/82CaC71JY0E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол стал для Капризова десятым в сезоне и первым в очном противостоянии с Тарасенко. Болельщики, глядя на то, как Кирилл забивает в ворота «Сент-Луиса», даже нарекли его «винтажным Тарасенко». И правда, до того, как зациклиться на броске, Владимир забросил немало шайб в таком стиле.