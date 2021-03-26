Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
71
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
38
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
40
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
10:19 (мск), источник: Sport24

Капризов забил в стиле своего кумира! Он прервал грустную серию, пока Тарасенко впустую бросал по воротам

В детстве Кирилл следил за Русским танком.

Наверх
Источник: AP 2020

Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко впервые сыграли друг против друга. Два сибиряка. Два форварда, чем-то между собой похожих. Подобные параллели проводили и скауты НХЛ, и Валерий Брагин, поработавший с обоими форвардами в молодежной сборной.

Капризов, как и Тарасенко, довольно крепко сбит. А по манере игры он чем-то напоминает «Русского танка» в молодости. Новокузнечанин признавался, что в детстве следил за парнем из соседнего Новосибирска.

«Вообще лучший в мире кистевой бросок у Владимира Тарасенко из “Сент-Луиса”. Он кидает шайбу так резко и сильно, что ее вообще не видно в полете. Это большое мастерство, которому надо учиться. Пацаны из “Сибири” рассказывали: когда к ним Тарасенко на тренировку приезжал, они рты раскрывали», — говорил Капризов.

Пересечься в КХЛ им было не суждено. Капризов дебютировал в лиге в 2014 году, а Тарасенко к тому времени уже пару лет играл в НХЛ. В этом сезоне «Миннесота» с «Сент-Луисом» уже встречались. Дело было в феврале, когда Тарасенко только готовился вернуться после травмы. Зато за «музыкантов» забил еще здоровый Иван Барабашов.

И вот, они наконец-то встретились. Тарасенко приехал в гости к Капризову и сразу начал бомбардировать ворота.

Причем далеко не каждая его попытка была оправдана. Владимир даже подвергся за критике со стороны болельщиков «Сент-Луиса».

Тарасенко нанес по воротам Кэма Тэлбота 7 бросков — это личный рекорд россиянина в этом сезоне. Однако реальных шансов забить у лидера «Блюз» было немного. В основном он бросал с неудобных позиций и попадал вратарю в пузо. Тэлбот в итоге оформил «сухарь» и стал первой звездой матча.

А вот Капризов выступил куда эффективнее игрока, с которым его много лет сравнивали. Кирилл бросил трижды и одна из его попыток привела к успеху. В середине второго периода при счете 1:0 главный фаворит в борьбе за «Колдер» улетел в контратаку. Он принял передачу Цукарелло, качнул защитника и вонзил шайбу в ближний угол! Так завершилась безголевая серия, которая насчитывала шесть матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол стал для Капризова десятым в сезоне и первым в очном противостоянии с Тарасенко. Болельщики, глядя на то, как Кирилл забивает в ворота «Сент-Луиса», даже нарекли его «винтажным Тарасенко». И правда, до того, как зациклиться на броске, Владимир забросил немало шайб в таком стиле.

Первая серия этого противостояния закончилась в пользу Капризова. Ученик превзошел учителя. Но впереди у Тарасенко будет еще много попыток взять реванш. Только в этом сезоне между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» запланировано еще семь матчей.

Миннесота Уайлд
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Сент-Луис Блюз
 «Мне стало плохо от увиденного». Жену русского хоккеиста довели до слез в США
«Безумно сексуально. Текли слюнки». Русская фигуристка произвела фурор на чемпионате мира в Швеции
Слезы Ибрагимовича, осечка Испании и безумие в Будапеште
Овечкин забил, у Кузнецова — дубль. Русский день в «Вашингтоне»
Россияне выиграли первое золото на ЧМ по фигурному катанию
Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию»
В «Барселоне» определились с футболистами, которые покинут клуб
Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь