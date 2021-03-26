Капризов забил в стиле своего кумира! Он прервал грустную серию, пока Тарасенко впустую бросал по воротам
В детстве Кирилл следил за Русским танком.
В детстве Кирилл следил за Русским танком.
Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко впервые сыграли друг против друга. Два сибиряка. Два форварда,
Капризов, как и Тарасенко, довольно крепко сбит. А по манере игры он
«Вообще лучший в мире кистевой бросок у Владимира Тарасенко из “Сент-Луиса”. Он кидает шайбу так резко и сильно, что ее вообще не видно в полете. Это большое мастерство, которому надо учиться. Пацаны из “Сибири” рассказывали: когда к ним Тарасенко на тренировку приезжал, они рты раскрывали», — говорил Капризов.
Пересечься в КХЛ им было не суждено. Капризов дебютировал в лиге в 2014 году, а Тарасенко к тому времени уже пару лет играл в НХЛ. В этом сезоне «Миннесота» с «Сент-Луисом» уже встречались. Дело было в феврале, когда Тарасенко только готовился вернуться после травмы. Зато за «музыкантов» забил еще здоровый Иван Барабашов.
Причем далеко не каждая его попытка была оправдана. Владимир даже подвергся за критике со стороны болельщиков «Сент-Луиса».
Тарасенко нанес по воротам Кэма Тэлбота 7 бросков — это личный рекорд россиянина в этом сезоне. Однако реальных шансов забить у лидера «Блюз» было немного. В основном он бросал с неудобных позиций и попадал вратарю в пузо. Тэлбот в итоге оформил «сухарь» и стал первой звездой матча.
А вот Капризов выступил куда эффективнее игрока, с которым его много лет сравнивали. Кирилл бросил трижды и одна из его попыток привела к успеху. В середине второго периода при счете 1:0 главный фаворит в борьбе за «Колдер» улетел в контратаку. Он принял передачу Цукарелло, качнул защитника и вонзил шайбу в ближний угол! Так завершилась безголевая серия, которая насчитывала шесть матчей.
Этот гол стал для Капризова десятым в сезоне и первым в очном противостоянии с Тарасенко. Болельщики, глядя на то, как Кирилл забивает в ворота «Сент-Луиса», даже нарекли его «винтажным Тарасенко». И правда, до того, как зациклиться на броске, Владимир забросил немало шайб в таком стиле.
Первая серия этого противостояния закончилась в пользу Капризова. Ученик превзошел учителя. Но впереди у Тарасенко будет еще много попыток взять реванш. Только в этом сезоне между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» запланировано еще семь матчей.