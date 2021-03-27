Овечкин великолепен! Положил два крутых гола, помог всухую обыграть «Дэвилз» и вернулся в гонку за любимым призом

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Казалось, что календарь Национальной хоккейной лиге подготовил подлянку если не всему «Вашингтон Кэпиталз», то лично Александру Овечкину. После 5 дней перерыва русской звезде предстояло провести два матча подряд с паузой в 21 час. С одной стороны, ничего удивительного для расписания укороченной регулярки-2021, с другой — серьезное испытание для 35-летнего форварда, который в начале сезона не блистал стабильностью.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3c366b308682b3c12b4" data-vnd="f3c366b308682b3c12b4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3c366b308682b3c12b4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Александр Великий в последние недели неоднократно доказывал — говорить о нем в контексте возраста пока рано. В повторной игре он и вовсе поставил в этих разговорах жирную точку. К концу марта тема «Овечкин уже не тот» вообще выглядит малоактуальной. Ее обсуждение придется отложить, как минимум, до следующего чемпионата.

Вторую за два дня игру Ови начал так, как будто, и не было первого тяжелейшего матча, в котором он забивал и ловил шайбы на себя, а его команда выгрызла победу со счетом 4:3. Шла 6-я минута, когда капитан «столичных» отработал в своей зоне, завладел шайбой, протащил ее через половину площадки и сбросил на Евгения Кузнецова. Показалось, что в этой атаке гола от великого снайпера ждать не стоит, но посмотрите, как искусно он открылся на дальней штанге и какой чудо-пас нарисовал разыгравшийся в последнее время Евгений Кузнецов. Просто сказка!

Официальный сайт НХЛ

До конца периода история с первой шайбой в какой-то мере повторилась. Снова классный пас, снова завершение от легенды клуба из столицы США. Правда, на этот раз главные роли в мини-фильме исполнили другие звезды. Ассистентом выступил Том Уилсон, а с миссией не испортить его передачу успешно справил Никлас Бэкстрем. 2:0 и серьезная заявка на очередную победу.

Официальный сайт НХЛ

Стоит признать, в этой регулярке было мало матчей, которые бы «Кэпиталз» провели на одном уровне от первой до последней секунды. У команды регулярно случаются если не провальные, то неудачные отрезки, к таким стоит отнести второй период пятничной встречи с дьяволами. Его хозяева проиграли со счетом 5−11 по броскам в створ ворот, но сумели сохранить преимущество в две шайбы.

Причина — российский вратарь Илья Самсонов, выдавший один из лучших вечеров в сезоне. Забегая вперед, анонсируем «сухарь» голкипера «столичных» и сразу покажем его лучшие спасения за весь матч. Их в итоге набралось 24, что позволило Самсонову забрать звание первой звезды встречи.

Воодушевившись уверенной игрой вратаря, в третьей двадцатиминутке команда Питера Лавиолетта просто раздавила соперника, не дав ему даже подумать о возможном камбэке. Впрочем, гости и сами способствовали своему уничтожению — взять хотя бы третий гол «Кэпиталз», который не стал бы возможным без аморфных действий «дьяволов». Они создали максимально комфортные условия, чтобы Том Уилсон заработал еще один ассист, а Коннор Шири, по сути, подписал гостям приговор. Возможно, вы расстроитесь, но одним из помощников «Вашингтона» в этом эпизоде выступил наш Михаил Мальцев.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а добил «Дэвилз» человек, с гола которого и начался хоккейный вечер в столице США. Размашистая атака «Кэпиталз» вполне могла завершаться броском Кузнецова, но в своем лучшем состоянии Евгений не ищет легких решений — заставив поверить многих в собственное завершение, он выкатил шайбу в правый круг вбрасывания. Что обычно случается, когда хоккейный снаряд там поджидает Овечкин, всем хорошо известно. Бросок сходу — красный фонарь за спиной вратаря.

Ови наколотил 10 шайб в последних 10 играх и теперь отстает от лидера снайперской гонки Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида всего на 4 пункта. Кто там говорил, что десятый «Морис Ришар» русской звезде вообще не светит?