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10:49 (мск), источник: ТАСС

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ. Любушкин набрал первое очко в сезоне

ТАСС, 27 марта. «Аризона» со счетом 5:2 обыграла «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Дворак (7-я и 48-я минуты), Ник Шмальц (39), Драйден Хант (50), Фил Кессел (50). У проигравших отличились Томаш Гертл (22), Патрик Марло (53).

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отдал одну голевую передачу, отметившись первым результативным действием в 20-й игре текущего сезона НХЛ. Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не сумел отличиться.

Официальный сайт НХЛ

41-летний Марло провел 1755-й матч в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в истории лиги. Больше матчей провели только канадцы Марк Мессье (1 756) и Горди Хоу (1 767).

«Аризона» набрала 35 очков в 34 матчах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» находится на седьмой позиции, набрав 30 очков за 32 игры. Следующую встречу команды проведут 28 марта в Финиксе (штат Аризона).

В других матчах игрового дня «Анахайм» в гостях обыграл «Сент-Луис» (4:1), «Виннипег» на выезде победил «Калгари» (3:2).

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Аризона Койотс
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Сан-Хосе Шаркс
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