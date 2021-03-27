Спасение года с участием русской звезды? Американец Гибсон вытащил бросок Тарасенко краешком конька: видео

«Это большая радость для клуба. Вова — один из главных игроков нашей команды, один из лидеров. За последние три года он перенес три операции на одном плече, для него это было тяжелым периодом. Но несмотря на это, он каждый день приходил на арену позитивным, работал усердно над плечом. Огромный плюс, что он вернулся сейчас, когда команда очень нуждается в свежих игроках. Сейчас Вова чувствует себя великолепно, даже лучше, чем после предыдущей операции. Он в хорошем настроении, играет, забивает, набирает очки, борется».

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Так рецензировал возвращение в строй Владимира Тарасенко его партнер по «Сент-Луису» Иван Барбашев. Увы, статистика Русского Танка и результаты «Блюз» выглядят не так оптимистично. После камбэка Тарасенко его команда проиграла 8 из 10 матчей, а сам российский форвард прямо сейчас находится на серии из 7 игр без голов. Недавние обладатели Кубка Стэнли пока удерживаются в зоне плей-офф, но «Аризона» уже очень близко (отставание — 2 очка), да и «Лос-Анджелес» не прочь сотворить сенсацию и забраться в розыгрыш серебряной чашки (отставание — 5 очков).

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени «Сент-Луис» умудрился отлететь «Анахайму» — абсолютно худшему клубу Западного дивизиона. Получив два гола во втором периоде, команда из штата Миссури попыталась спастись в третьем, но в итоге пропустила еще дважды после замены вратаря на шестого полевого игрока и закончила встречу с позорным для соперника такого уровня счетом 1:4.

Тарасенко, с одной стороны, был активен — 6 бросков в створ, 2 хита, 19 минут игрового времени. А с другой, провалил матч. Заработал показатель полезности «-2», да еще и поучаствовал в парочке очень неприятных для себя эпизодов.

Во-первых, Русский Танк попал под силовой прием 195-сантиметрового финского защитника Яни Хаканпя. Отомстить за лидера команды, для которого каждое жесткое столкновение может закончиться очередной травмой, взялся Брэйден Шенн. Получилось не очень.

Во-вторых, Тарасенко стал невольным соучастником одного из самых эффектных спасений года. В одном из эпизодов он, казалось, наверняка бросал из правого круга вбрасывания, но американский вратарь Джон Гибсон завалился на спину и отразил шайбу кончиком конька. Чудесный сэйв из арсенала Доминика Гашека!

Официальный сайт НХЛ

Очередной невеселый вечер русского форварда, который совершил подвиг, вернувшись на лед, но уже скоро, возможно, должен будет снова проявлять геройство. Пролететь мимо плей-офф «Сент-Луис» точно не планирует.