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12:18 (мск), источник: ТАСС

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 27 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В субботу «Вашингтон» на своей площадке со счетом 4:0 обыграл «Нью-Джерси», Овечкин стал автором двух шайб. Всего российский форвард набрал 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах текущего сезона.

Второй звездой дня стал форвард «Аризоны» Кристиан Дворак, оформивший дубль в домашней игре с «Сан-Хосе» (5:2).

Третьей звездой дня признан российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, который отразил 24 броска по своим воротам и провел первую в сезоне игру «на ноль».

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