Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 27 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 27 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В субботу «Вашингтон» на своей площадке со счетом 4:0 обыграл «Нью-Джерси», Овечкин стал автором двух шайб. Всего российский форвард набрал 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах текущего сезона.
Второй звездой дня стал форвард «Аризоны» Кристиан Дворак, оформивший дубль в домашней игре с «Сан-Хосе» (5:2).
Третьей звездой дня признан российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, который отразил 24 броска по своим воротам и провел первую в сезоне игру «на ноль».