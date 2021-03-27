«Коламбус» отправил вратаря Тарасова в АХЛ

22-летний Тарасов в текущем сезоне выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате он провел 16 матчей, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Тарасов был выбран под 86-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2017. Он подписал контракт с «Коламбусом» в мае 2019 года и играл за «Салават» на правах аренды.