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22:31 (мск), источник: Sport24

«Коламбус» отправил вратаря Тарасова в АХЛ

«Коламбус» объявил, что переводит вратаря Даниила Тарасова в свой фарм-клуб в АХЛ.

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Источник: Sport24

22-летний Тарасов в текущем сезоне выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате он провел 16 матчей, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Тарасов был выбран под 86-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2017. Он подписал контракт с «Коламбусом» в мае 2019 года и играл за «Салават» на правах аренды.

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