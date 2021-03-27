35 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» переиграть «Филадельфию». У Бучневича — «-1»

Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад.



Нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин не набрал очков и завершил матч с нулевым показателем полезности. Форвард Павел Бучневич не отметился результативными действиями, его коэффициент полезности — «-1». Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 35 из 37 бросков.



В составе «Флайерз» забивали Нолан Патрик и Самуэль Морен.



Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не набрал очков и завершил матч с коэффициентом полезности «0».