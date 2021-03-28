«Айлендерс» проиграли «Питтсбургу». Варламов заменил Сорокина после четвертой шайбы

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Годро (6-я минута), Эван Родригес (11), Сидни Кросби (25) и Брайан Раст (27, 29, 60). У проигравших отличились Мэтью Барзал (31), Энтони Бовилье (46) и Джордан Эберле (58).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был заменен на Семена Варламова после четвертой пропущенной шайбы. На счету Сорокина пять сейвов, Варламова — 10.

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«Айлендерс» занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в активе 48 очков после 35 матчей. «Питтсбург» идет третьим с 46 очками в 35 играх. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 30 марта.