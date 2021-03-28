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08:49 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» проиграли «Питтсбургу». Варламов заменил Сорокина после четвертой шайбы

ТАСС, 28 марта. «Питтсбург» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Годро (6-я минута), Эван Родригес (11), Сидни Кросби (25) и Брайан Раст (27, 29, 60). У проигравших отличились Мэтью Барзал (31), Энтони Бовилье (46) и Джордан Эберле (58).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был заменен на Семена Варламова после четвертой пропущенной шайбы. На счету Сорокина пять сейвов, Варламова — 10.

Официальный сайт НХЛ

«Айлендерс» занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в активе 48 очков после 35 матчей. «Питтсбург» идет третьим с 46 очками в 35 играх. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 30 марта.

В других матчах игрового дня «Тампа» в гостях проиграла «Каролине» со счетом 3:4 (голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков, защитник гостей Михаил Сергачев очков не набрал, а форвард хозяев Андрей Свечников отметился передачей), «Торонто» дома обыграло «Эдмонтон» (4:3 ОТ), «Детройт» на своей площадке одолел «Коламбус» (3:1), «Колорадо» дома уступил «Вегасу» (2:3 ОТ), а «Филадельфия» на своем льду была сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

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Питтсбург Пингвинз
6:3
2:0, 3:1, 1:2
Нью-Йорк Айлендерс
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