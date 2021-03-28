Василевский мог войти в историю НХЛ. Вместо этого русский вратарь пустил 8 шайб за 2 игры
Неприятный конец недели для «Тампы» и её лидера.
Неприятный конец недели для «Тампы» и её лидера.
«Тампа-Бэй» и её голкипер Андрей Василевский мощно идут по сезону НХЛ. «Молнии» лидируют в общей таблице и имеют наибольшее количество побед в лиге, а российский вратарь переписывает клубные рекорды. 24 марта Василевский выиграл 12-й матч подряд, что стало уникальным достижением для франшизы «Тампы».
До абсолютного рекорда НХЛ, который в разное время был установлен Тини Томпсоном, Тони Баррассо, Йонасом Хилером и Сергеем Бобровским и составлял 14 побед подряд, Андрею оставалось всего ничего, но свой шанс войти в историю лиги он, увы, упустил.
Не случилось даже тринадцатой победы, так как в ответной встрече «Даллас»
Обнулившись, Василевский сегодня вышел на игру с «Каролиной», но она тоже принесла россиянину мало позитива.
А затем Василевского при полном попустительстве обороны «молний» буквально «разорвали» комбинацией Нечас, Нидеррайтер и Ахо.
«Тампа» отыгралась в самом начале третьего периода, но затем игроки «молний» наверняка испытали дежавю, снова пропустив решающий гол на последних минутах третьего периода. Отличился неугомонный Нечас, а Василевский, закрытый Джорданом Стаалом, ничем не смог помочь своей команде.
Таким образом, «Тампа» всего во второй раз в сезоне потерпела второе подряд поражение в основное время. «Каролина», кстати, вплотную подобралась к «молниям» в таблице Центрального дивизиона. Ну, а Андрей Василевский вместо рекорда НХЛ получил 8 шайб в свои ворота за две игры. Неудачный конец недели для русского голкипера.
Но нет никаких сомнений, что впереди Андрея ждёт множество новых побед, новые рекорды и индивидуальные призы. А плохие дни бывают у каждого.
Лев Лукин