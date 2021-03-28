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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Василевский мог войти в историю НХЛ. Вместо этого русский вратарь пустил 8 шайб за 2 игры

Неприятный конец недели для «Тампы» и её лидера.

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Источник: AP 2020

«Тампа-Бэй» и её голкипер Андрей Василевский мощно идут по сезону НХЛ. «Молнии» лидируют в общей таблице и имеют наибольшее количество побед в лиге, а российский вратарь переписывает клубные рекорды. 24 марта Василевский выиграл 12-й матч подряд, что стало уникальным достижением для франшизы «Тампы».

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До абсолютного рекорда НХЛ, который в разное время был установлен Тини Томпсоном, Тони Баррассо, Йонасом Хилером и Сергеем Бобровским и составлял 14 побед подряд, Андрею оставалось всего ничего, но свой шанс войти в историю лиги он, увы, упустил.

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Не случилось даже тринадцатой победы, так как в ответной встрече «Даллас» всё-таки сумел обыграть своего соперника по прошлогоднему финалу. В том матче Василевский совершил 37 сейвов, но всё равно пропустил четыре шайбы, в том числе решающий гол от Роопе Хинца за 1 минуту 20 секунд до конца третьего периода.

Обнулившись, Василевский сегодня вышел на игру с «Каролиной», но она тоже принесла россиянину мало позитива. Первый-то период гостевого поединка сложился для «молний» удачно: уже к 6-й минуте «Тампа» вела 2:0. А вот в начале второго отрезка Василевский пропустил два гола за минуту. Сначала обидно выронил шайбу после броска бывшего одноклубника Седрика Пакетта.

А затем Василевского при полном попустительстве обороны «молний» буквально «разорвали» комбинацией Нечас, Нидеррайтер и Ахо.

На 36-й минуте «Каролина» и вовсе вышла вперёд. Забил Нечас, и в этой шайбе поучаствовал Андрей Свечников. Мы как-то стали забывать про молодого «урагана», который после отличного старта стал забивать по праздникам, да и регулярностью набора очков в последнее время не отличается. Но в этот раз попытка броска Андрея хоть и не увенчалась успехом, но привела к отскоку, который подкараулил его чешский партнёр.

«Тампа» отыгралась в самом начале третьего периода, но затем игроки «молний» наверняка испытали дежавю, снова пропустив решающий гол на последних минутах третьего периода. Отличился неугомонный Нечас, а Василевский, закрытый Джорданом Стаалом, ничем не смог помочь своей команде.

Официальный сайт НХЛ

Таким образом, «Тампа» всего во второй раз в сезоне потерпела второе подряд поражение в основное время. «Каролина», кстати, вплотную подобралась к «молниям» в таблице Центрального дивизиона. Ну, а Андрей Василевский вместо рекорда НХЛ получил 8 шайб в свои ворота за две игры. Неудачный конец недели для русского голкипера.

Но нет никаких сомнений, что впереди Андрея ждёт множество новых побед, новые рекорды и индивидуальные призы. А плохие дни бывают у каждого.

Лев Лукин

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4:3
0:2, 3:0, 1:1
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