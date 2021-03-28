Молодой русский форвард прервал печальную серию. Гурьянов пробил Бобровского, но тот сделал суперсейв в овертайме

Нынешний чемпионат для Дениса Гурьянова начинался убойно. В четырех первых матчах он забросил три шайбы. О каком еще старте можно мечтать? Но планку, задранную самим собой, Денис не потянул.

До сегодняшнего вечера на счету Гурьянова было всего пять шайб. То есть больше половины он забросил именно тогда — на старте. А за последний месяц молодой русский снайпер отличился лишь однажды — на выезде против «Колумбуса», прервав безголевую серию из 15 матчей.

«Там все что угодно может быть, мы же не знаем, может, у него со здоровьем что-нибудь или еще что-то. Но чисто теоретически можно предположить, что раньше он все-таки постоянно находился в борьбе, его то спускали вниз, то поднимали наверх, и когда он получил нормальный полноценный контракт, то может быть, немного расслабился. Возможно, причина в этом. С другой стороны, присутствует еще один момент: Гурьянов — очень специфичный игрок, у него есть определенные доминирующие качества, которые нужно правильно использовать. Но, может быть, в команде поменялась схема игры, и теперь ему труднее показывать его лучшие качества», — рассуждал о проблемах Гурьянова Леонид Вайсфельд.

На домашнюю игру с «Флоридой» Гурьянов вышел с серией из шести матчей без голов. Зато игровым временем Боунэсс его не обидел. Встречу из-за травмы нижней части тела пропускал Александр Радулов, что также расчистило для его соотечественника место в топ-6. Гурьянов вышел в тройке с Джейми Бенном и провел на льду больше 18 минут.

И именно капитан «Далласа» помог Гурьянову прервать засуху. В первом периоде при счете 0:1 Бенн расположился за воротами и доставил шайбу на пятак. Денис оставалось лишь держать клюшку на льду, чтобы вовремя ударить по шайбе. Есть шестой гол в сезоне!

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Интересно, что «Даллас» в четвертый раз в этом сезоне встречается с «Флоридой», но Гурьянову впервые удалось забить Сергею Боровскому. Дважды наш вратарь оставался в запасе и эта дуэль срывалась. А еще однажды он остановил «Даллас» вместе с Гурьяновым.

Вот и на этот раз Бобровский хоть и пропустил от Гурьянова, в итоге праздновал победу. Хозяевам удалось отвечать на каждый из трех голов Картера Верхаге, но когда он помог Аарону Экбладу отличиться в овертайме, такого шанса больше не представилось.

Важнейшим оказался сейв Бобровского в овертайме, когда Сергей потерял клюшку, но все же вытащил шайбу из угла. Вы все еще уверены, что стоило критиковать Ярослава Аскарова за регулярный выброс клюшки, если даже двукратный обладатель «Везины» это практикует?