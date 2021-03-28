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28 марта, источник: ТАСС

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

ТАСС, 28 марта. «Вашингтон» на домашней площадке со счетом 5:4 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (31-я и 36-я минуты), Александр Овечкин (33), Евгений Кузнецов (46) и Ти Джей Оши (52). У «Рейнджерс» отличились Колин Блэквелл (47, 50), Алексис Лафренье (53) и Крис Крайдер (57).

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Овечкин набрал 30 очков (18 голов + 12 передач) в 30 матчах текущего сезона. Капитан «Вашингтона» забросил 724-ю шайбу в 1 182 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). При этом в первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время продолжают карьеру, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Кузнецов забросил шестую шайбу в текущем сезоне, набрав 18 очков (6+12) в 24 матчах. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи, теперь на его счету 7 очков (4+3) в 29 играх.

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов, который отразил 16 бросков. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался в запасе. Также за «Рейнджерс» выступают россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, они очков не набрали.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков в 34 матчах. «Рейнджерс» находятся на шестой позиции с 34 очками после 34 игр.

Вашингтон Кэпиталз
5:4
0:0, 3:0, 2:4
Нью-Йорк Рейнджерс
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