Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (31-я и 36-я минуты), Александр Овечкин (33), Евгений Кузнецов (46) и Ти Джей Оши (52). У «Рейнджерс» отличились Колин Блэквелл (47, 50), Алексис Лафренье (53) и Крис Крайдер (57).

Овечкин набрал 30 очков (18 голов + 12 передач) в 30 матчах текущего сезона. Капитан «Вашингтона» забросил 724-ю шайбу в 1 182 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). При этом в первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время продолжают карьеру, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Кузнецов забросил шестую шайбу в текущем сезоне, набрав 18 очков (6+12) в 24 матчах. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи, теперь на его счету 7 очков (4+3) в 29 играх.

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов, который отразил 16 бросков. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался в запасе. Также за «Рейнджерс» выступают россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, они очков не набрали.